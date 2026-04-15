30.04.2026 / BUSCAN DAR MARCHA ATRÁS AL CONFLICTO

Colectivos en crisis: el Gobierno y las empresas se reúnen bajo amenaza de más recortes

El Ejecutivo convocó a las cámaras del transporte a una reunión clave en medio de la caída de frecuencias, reclamos por subsidios y la posibilidad de una suba del boleto.




El secretario de Transporte, Mariano Plencovich, encabezará este jueves una reunión con las cámaras empresarias del sector para intentar destrabar el conflicto por subsidios y tarifas en el AMBA, luego de que las compañías advirtieran que “la situación resulta insostenible” y de amenazar con profundizar los recortes en el servicio.

El encuentro se realizará a las 11 en la sede de la Secretaría de Transporte y tendrá como eje central la discusión sobre el valor del boleto, en medio de versiones que no descartan una habilitación oficial para avanzar con aumentos. Del encuentro participarán las principales cámaras del sector, entre ellas la CEAP, CETUBA, CEUTUPBA y la CTPBA, que concentran a la mayor parte de las líneas que operan en el AMBA.

La disputa se arrastra desde comienzos de abril, cuando el aumento del gasoil, en parte vinculado al conflicto en Medio Oriente, llevó a las empresas a exigir una recomposición que incluya más subsidios, actualización tarifaria y la cancelación de deudas acumuladas.

En ese marco, las compañías comenzaron a reducir la frecuencia de los colectivos en torno a un 15%, con picos que ya alcanzan el 20% en algunas líneas, y advirtieron que podrían profundizar la medida si no hay definiciones en el corto plazo.

Según señalaron en un comunicado conjunto, el sector continúa sin respuestas concretas sobre cómo se afrontarán los mayores costos operativos y denunció una deuda acumulada que supera los $128.000 millones en concepto de compensaciones.

Fuentes empresarias estiman que el pasivo total ronda los $130.000 millones, aunque podría reducirse si la provincia de Buenos Aires avanza con la cancelación de su parte, mientras que el resto quedaría bajo la órbita del Estado nacional.

De habilitarse una suba en el boleto, el impacto se trasladaría a la medición de inflación en un contexto sensible para el Gobierno, que busca contener el índice tras el 3,4% registrado en marzo.

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