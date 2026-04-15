La Fraternidad denunció una fuerte caída en la frecuencia de trenes por la gestión Milei

El sindicato La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas ferroviarios, aseguró que las frecuencias de trenes de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registran una reducción del 33% durante la gestión actual de Javier Milei.El diagnóstico fue difundido a través de un comunicado en el que también se advierte sobre problemas tales como la falta de mantenimiento, escasez de material rodante y reducción de personal.Según la entidad, el deterioro del servicio se profundizó en los últimos dos años, con impacto tanto en la infraestructura ferroviaria como en la operación cotidiana. Entre los factores señalados aparecen la falta de repuestos, la menor disponibilidad de formaciones y la salida de trabajadores del sistema sin reemplazos.Por otra parte, el sindicato también sostuvo que los salarios del personal ferroviario registraron una pérdida superior al 40% en términos reales, lo que, según indicó, contribuyó a la reducción de la dotación operativa. A esto se suma el estado de las vías y la menor disponibilidad de material rodante, variables que afectan directamente la frecuencia de circulación.En el transporte de cargas, La Fraternidad afirmó que los trenes -tanto estatales como privados- circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora y que se registran en promedio tres descarrilamientos diarios, principalmente asociados a problemas de infraestructura.En relación con los servicios de larga distancia, el gremio señaló que "en su gran mayoría" dejaron de operar, mientras que en el interior del país existen ramales suspendidos o con funcionamiento irregular. También se mencionaron servicios regionales con restricciones operativas y otros con circulación intermitente.En ese contexto, el comunicado del sindicato planteó que el sistema ferroviario atraviesa un proceso de reducción sostenida de prestaciones y advirtió sobre la ausencia de una política ferroviaria de largo plazo. Además, recordó que el debate sobre el modelo de gestión del sistema continúa vigente, en paralelo con propuestas oficiales orientadas a una mayor participación privada en la operación de los trenes.