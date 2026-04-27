¿Los libertarios pretenden llenar los palcos en la exposición de Adorni?: pidieron informes a Menem

Los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, elevaron una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para que informe si está previsto el ingreso de asesores, militantes o invitados con el objetivo de ocupar los palcos durante la sesión en la que expondrá Manuel Adorni.

“Solicitamos se nos informe si se ha previsto el ingreso y/o cursado invitación a asesores, militantes y/o ciudadanos con el objeto de ocupar los palcos”, señalaron en el escrito. Además, pidieron que, en caso de haber invitaciones, se detallen los criterios utilizados para su asignación y distribución.En paralelo, los diputados reclamaron garantías sobre la transmisión oficial de la sesión, exigiendo que se respete la “ecuanimidad, pluralidad y diversidad de voces”. En ese sentido, advirtieron sobre antecedentes recientes donde, según plantearon, hubo “sesgos en la cobertura institucional” que afectaron el normal funcionamiento democrático.Por último, también pusieron el foco en las condiciones de trabajo de la prensa acreditada, solicitando que se respete el espacio histórico asignado a los periodistas dentro del Congreso y se garantice el acceso a la información pública. En un clima político cada vez más crispado, la oposición busca evitar que una instancia clave como el informe de gestión derive en una puesta en escena partidaria dentro del recinto.