Milei disertará en la Fundación Libertad y se cruzará con Mauricio Macri

La actividad contará también con la presencia del ex presidente Mauricio Macri y de la ministra y referente oficialista Patricia Bullrich, en una foto que vuelve a mostrar la sintonía entre el actual Gobierno y los principales actores del espacio político que impulsó las reformas de corte liberal en los últimos años.

El evento se inscribe en una serie de gestos políticos que consolidan el alineamiento entre el oficialismo libertario y sectores tradicionales del poder económico, en momentos donde el Gobierno busca sostener su programa de ajuste y reformas estructurales.Con la economía bajo presión y el frente financiero mostrando señales de fragilidad, la aparición conjunta de Milei, Macri y Bullrich no solo tendrá impacto político, sino que también funcionará como un mensaje hacia los mercados y los grupos de poder que siguen de cerca el rumbo de la gestión.