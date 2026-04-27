27.04.2026 / POLÉMICA

Milei disertará en la Fundación Libertad y se cruzará con Mauricio Macri

El presidente Javier Milei encabezará esta noche un encuentro con fuerte tono político y empresarial al disertar en una cena organizada por la Fundación Libertad, en el complejo Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.



La actividad contará también con la presencia del ex presidente Mauricio Macri y de la ministra y referente oficialista Patricia Bullrich, en una foto que vuelve a mostrar la sintonía entre el actual Gobierno y los principales actores del espacio político que impulsó las reformas de corte liberal en los últimos años.

Según trascendió, Milei hablará cerca de las 21 ante empresarios, dirigentes y referentes del establishment, en un contexto marcado por la volatilidad económica y las señales de desconfianza de los mercados. Desde la propia Casa Rosada anticiparon un discurso confrontativo: el funcionario Santiago Oría aseguró que el Presidente “va a dejar mudo al círculo rojo”.

El evento se inscribe en una serie de gestos políticos que consolidan el alineamiento entre el oficialismo libertario y sectores tradicionales del poder económico, en momentos donde el Gobierno busca sostener su programa de ajuste y reformas estructurales.

Con la economía bajo presión y el frente financiero mostrando señales de fragilidad, la aparición conjunta de Milei, Macri y Bullrich no solo tendrá impacto político, sino que también funcionará como un mensaje hacia los mercados y los grupos de poder que siguen de cerca el rumbo de la gestión.

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