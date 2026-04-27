Milei disertará en la Fundación Libertad y se cruzará con Mauricio Macri

La actividad contará también con la presencia del ex presidente Mauricio Macri y de la ministra y referente oficialista Patricia Bullrich, en una foto que vuelve a mostrar la sintonía entre el actual Gobierno y los principales actores del espacio político que impulsó las reformas de corte liberal en los últimos años.
Según trascendió, Milei hablará cerca de las 21 ante empresarios, dirigentes y referentes del establishment, en un contexto marcado por la volatilidad económica y las señales de desconfianza de los mercados. Desde la propia Casa Rosada anticiparon un discurso confrontativo: el funcionario Santiago Oría aseguró que el Presidente “va a dejar mudo al círculo rojo”.
El evento se inscribe en una serie de gestos políticos que consolidan el alineamiento entre el oficialismo libertario y sectores tradicionales del poder económico, en momentos donde el Gobierno busca sostener su programa de ajuste y reformas estructurales.
Con la economía bajo presión y el frente financiero mostrando señales de fragilidad, la aparición conjunta de Milei, Macri y Bullrich no solo tendrá impacto político, sino que también funcionará como un mensaje hacia los mercados y los grupos de poder que siguen de cerca el rumbo de la gestión.