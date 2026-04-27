28.04.2026 / Trabajadores domésticos

Salario de empleadas domésticas en mayo 2026: cuánto se paga por hora y por mes

El salario del personal de casas particulares se actualiza en mayo de 2026 con nuevos valores de referencia por hora y por mes. Cuáles son las escalas vigentes según la categoría y cómo impactan en el costo de contratar servicio doméstico.


El salario del personal doméstico en Argentina tiene nuevos valores de referencia para mayo de 2026, en el marco de las actualizaciones periódicas que define la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Las cifras varían según la categoría laboral y la modalidad de contratación, ya sea por hora o mensual.

Para quienes contratan por horas - una de las modalidades más extendidas - el valor del servicio doméstico muestra diferencias según las tareas realizadas. Las labores de limpieza general (personal para tareas generales) suelen ubicarse entre las más demandadas y marcan el piso de la escala.

En la categoría de tareas generales, el valor por hora es de $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. En el caso de una jornada completa bajo esta modalidad, el salario mensual alcanza los $410.773,52 con retiro y los $455.160,14 sin retiro. Estos montos sirven como referencia principal para la mayoría del personal de casas particulares.

En lo que respecta a asistencia y cuidado de personas, el valor por hora es de $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que el salario mensual se ubica en $455.160,14 con retiro y $505.578,34 sin retiro. Por su parte, quienes realizan tareas específicas - como cocina, jardinería o conducción - perciben $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro, con salarios mensuales de $466.154,67 y $517.277,03, respectivamente.

En ese caso, el precio por hora se ubica en torno a valores que oscilan según si el trabajador está registrado o no, y también según la zona del país. En promedio, el costo de la hora de limpieza en mayo de 2026 se encuentra actualizado con incrementos respecto a meses anteriores, en línea con la inflación.

En cuanto al salario mensual, las empleadas domésticas que trabajan con retiro (es decir, que no viven en el lugar de trabajo) perciben un ingreso distinto al de aquellas sin retiro. A su vez, categorías como cuidado de personas - especialmente niños, adultos mayores o personas con discapacidad - tienen escalas más altas debido a la responsabilidad que implican.

Las categorías reconocidas incluyen:

- Supervisores/as.
- Personal para tareas específicas.
- Caseros.
- Asistencia y cuidado de personas.
- Personal para tareas generales.

Cada una de ellas cuenta con valores mínimos establecidos tanto por hora como por mes, que deben ser respetados en el caso de trabajadores registrados.

Además del salario básico, es importante considerar otros componentes del costo laboral, como los aportes y contribuciones a la seguridad social, antigüedad, aguinaldo y vacaciones, que forman parte de los derechos del personal de casas particulares.

El seguimiento de estas escalas es clave tanto para empleadores como para trabajadores, ya que permite mantener condiciones laborales dentro del marco legal vigente y evitar conflictos o sanciones.

En un contexto de alta inflación, los ajustes periódicos buscan sostener el poder adquisitivo del sector, uno de los más sensibles dentro del mercado laboral argentino.
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