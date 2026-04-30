Milei visitó un portaaviones de EE.UU. frente a Mar del Plata y refuerza su giro estratégico hacia Washington

En una nueva señal de acercamiento con Estados Unidos, el presidente Javier Milei participó este jueves de un operativo militar conjunto en el Atlántico Sur, tras trasladarse hasta las inmediaciones de Mar del Plata para abordar el portaaviones USS Nimitz, uno de los buques insignia de la flota norteamericana.La actividad se dio luego de su paso por el Congreso, donde el vocero presidencial Manuel Adorni había encabezado una sesión informativa. Desde Aeroparque, el mandatario partió a media mañana y fue trasladado al portaaviones en un Grumman C-2 Greyhound, especialmente diseñado para operaciones en alta mar.El viaje se enmarca en el operativo Passex 2026, un ejercicio combinado que involucra a fuerzas navales de ambos países y que marca un nuevo capítulo en la redefinición del vínculo militar argentino con Washington. La coordinación estuvo a cargo del Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada norteamericana.El despliegue incluyó maniobras de alta complejidad, con demostraciones aéreas de cazas F-18 y helicópteros Seahawk, así como la participación de unidades navales argentinas, entre ellas los destructores ARA La Argentina y ARA Sarandí, junto a corbetas y patrulleros oceánicos. También se realizaron ejercicios de vigilancia, simulaciones de defensa aérea y operaciones coordinadas con aeronaves de exploración.Más allá del componente técnico, la actividad generó controversia por la vía elegida para su implementación. El Ejecutivo autorizó la participación mediante el Decreto 264/2026, sin tratamiento en el Congreso, lo que reavivó cuestionamientos sobre el alcance de las decisiones en materia de defensa y política exterior.El ejercicio militar se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno que apuntan a profundizar la relación estratégica con Estados Unidos, como el proyecto de instalación de una base naval integrada en Ushuaia, concebida como un punto clave en el acceso a la Antártida y en la proyección geopolítica en el Atlántico Sur.Acompañaron a Milei en la visita el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.En un contexto de tensiones internas y dificultades económicas, el gesto vuelve a poner el foco en las prioridades del Gobierno y en el tipo de inserción internacional que busca consolidar.