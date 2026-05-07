Lilia Lemoine deberá presentarse ante la Justicia por sus declaraciones sobre Ian Moche

El fiscal de primera instancia Hernán Gustavo Biglino resolvió avanzar con la “intimación de los hechos” contra la diputada libertaria Lilia Lemoine y la convocó a presentarse el próximo 28 de mayo en la sede de la Fiscalía PCyF Nº39 luego de las denuncias impulsadas por declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales donde cuestionó el diagnóstico de Ian Moche y apuntó contra su madre.La causa se originó a partir de expresiones realizadas por la legisladora durante una entrevista televisiva, donde sostuvo que al menor lo hacían “actuar de autista” y aseguró que su madre, Marlene Spesso, “no está bien de la cabeza”, afirmaciones que generaron fuerte repercusión pública y rechazo en distintos sectores.Además de las declaraciones en televisión, Lemoine profundizó luego sus acusaciones en redes sociales. Desde su cuenta de X vinculó el caso de Ian Moche con una supuesta utilización política y acusó a la madre del niño de “usar” a su hijo para “figurar” y “ganar plata”.En la resolución judicial, el fiscal también decidió postergar para una futura audiencia el tratamiento del planteo presentado por la defensa de la diputada, que cuestionó la legitimidad de Spesso para actuar como querellante en representación de su hijo menor de edad.Según consta en el expediente, ese pedido será analizado en la audiencia prevista en el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional, instancia equivalente a una audiencia procesal contemplada en el Código Procesal Penal.Por otra parte, la Fiscalía rechazó varias medidas de prueba impulsadas por la defensa de Lemoine al considerar que no guardaban relación con el objeto de la investigación ni con la posible autoría de los hechos denunciados.Entre los pedidos descartados figuraban testimonios sobre conflictos familiares y material difundido en el canal “Laca Stream”, que, según sostuvo la Fiscalía, no aportaban elementos vinculados a la plataforma fáctica de la acusación que pesa sobre la diputada oficialista.