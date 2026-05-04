La Justicia frenó una cautelar por el financiamiento universitario y le dio aire al ajuste de Milei

El Ministerio de Capital Humano informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó el recurso extraordinario federal impulsado por la administración de Javier Milei en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores del sistema educativo.

Con esta resolución, quedó suspendida la ejecución de la medida cautelar que frenaba parcialmente la aplicación del decreto presidencial hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un fallo definitivo. Desde el Gobierno sostuvieron que la implementación de la ley “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” si no se determinan previamente las fuentes de financiamiento correspondientes.El comunicado recordó que el Decreto 759/25 promulgó la ley aprobada por el Congreso, aunque dejó en suspenso su ejecución bajo el argumento de preservar el superávit fiscal. En ese marco, la gestión libertaria ratificó su intención de garantizar el derecho a la educación “en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas”, mientras persiste el conflicto con las universidades nacionales por los recortes presupuestarios y la caída de salarios docentes.