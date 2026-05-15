Tras el dato de la inflación de abril, cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación de abril en Argentina fue del 2,6%, según informó el INDEC, en un dato que volvió a marcar una desaceleración respecto de los meses más altos que había atravesado la economía. Sin embargo, detrás del número general aparecieron varios rubros que siguieron registrando aumentos importantes y que continúan teniendo un impacto directo en los gastos cotidianos.El sector que más subió durante abril fue Transporte, con un incremento del 4,4%. La división estuvo impulsada principalmente por aumentos en combustibles, tarifas y distintos costos vinculados a la movilidad, en un contexto donde el traslado diario sigue siendo uno de los gastos más sensibles para buena parte de la población.Detrás quedó Educación, que registró una suba del 4,2% a partir de nuevos ajustes en cuotas escolares y servicios educativos privados. Comunicación, por su parte, aumentó 4,1%, motorizado por incrementos en telefonía celular, internet y cable, servicios que ya forman parte central de los gastos mensuales de la mayoría de los hogares.También se ubicaron por encima del promedio general Vivienda, agua, electricidad y gas, con un aumento del 3,5%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 3,2% durante el mes.Así, aunque el índice general mostró una inflación más moderada que la registrada en otros períodos recientes, el desglose del informe refleja que varios consumos habituales siguieron moviéndose a un ritmo más alto que el promedio. El dato era seguido de cerca por el Gobierno, que busca sostener la desaceleración inflacionaria como uno de los principales ejes económicos de los últimos meses.