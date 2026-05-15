La inflación en alimentos fue del 1,5% y estos son los productos que siguieron al alza en abril

La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,5% en abril y terminó convirtiéndose en uno de los datos que el Gobierno más miró después de la publicación del IPC general del 2,6%. El número apareció por debajo del promedio mensual y alimentó el discurso oficial sobre una desaceleración inflacionaria más marcada en productos de consumo cotidiano. Sin embargo, detrás del porcentaje general hubo varios segmentos que siguieron aumentando bastante más que otros y que mantuvieron presión sobre el gasto diario de los hogares.Entre los productos que más subieron durante abril aparecieron los panificados, cereales y pastas, con incrementos que en distintos relevamientos privados rondaron el 3%. También volvieron a registrar aumentos importantes los lácteos y huevos, dos categorías que desde hace meses vienen mostrando una dinámica bastante sensible dentro de las góndolas.Las bebidas también tuvieron remarcaciones por encima del promedio del rubro, mientras que frutas y algunos productos frescos mostraron variaciones más irregulares dependiendo de la semana y del tipo de comercio relevado.En varias consultoras privadas detectaron además que buena parte del aumento mensual en alimentos estuvo explicado justamente por lácteos y productos básicos de consumo masivo. Una dinámica que sigue impactando especialmente en las compras más cotidianas, incluso en un contexto donde la inflación general empezó a desacelerarse.Del otro lado, las carnes mostraron un comportamiento más moderado en comparación con meses anteriores y ayudaron parcialmente a contener el promedio del rubro. Algunos cortes incluso registraron subas menores a las que venían apareciendo durante buena parte de 2025.El dato de alimentos era uno de los más esperados porque se trata del segmento con mayor peso emocional —y político— dentro de la inflación argentina. Porque más allá de los porcentajes generales, buena parte de la percepción cotidiana sobre si “todo sigue aumentando” o no suele pasar directamente por lo que ocurre en el supermercado.