Causa Cuadernos: se detectaron más de 300 llamadas entre el acusado de manipular las libretas y el exdirector de Pericias de la Federal

La investigación paralela por la presunta adulteración de los cuadernos atribuidos al ex chofer Oscar Centeno incorporó un nuevo elemento que podría impactar en el expediente central. Se trata de un registro de comunicaciones que exhibe al menos 343 llamados entre el sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo y el comisario mayor retirado José Antonio Daniel Portaluri entre 2017 y 2023.Según la información relevada, los contactos se produjeron durante distintas etapas relevantes del caso Cuadernos. A esa serie de comunicaciones se suman otras 84 conversaciones entre Bacigalupo y el propio Centeno, una secuencia que, según distintas defensas, podría aportar nuevos elementos para reconstruir el origen y desarrollo del expediente. Bacigalupo está acusado de haber manipulado los cuadernos, luego de que peritajes oficiales detectaran intervenciones en la escritura y modificaciones sobre los anotadores. Durante su declaración testimonial en el juicio oral, el ex policía reconoció haber trabajado bajo las órdenes de Portaluri en la Dirección Pericias de la Policía Federal, aunque minimizó el vínculo actual entre ambos.Sin embargo, los registros incorporados a la causa muestran una frecuencia de contacto sostenida durante seis años. De acuerdo con la reconstrucción realizada, mantuvieron un promedio cercano a una comunicación semanal. Los llamados coinciden temporalmente con distintos episodios centrales del caso: la entrega de los cuadernos al periodista Diego Cabot, las reuniones para impulsar la investigación judicial, las detenciones masivas de agosto de 2018, los procesamientos posteriores y el avance de la investigación por adulteración de los documentos.La causa por la manipulación de los cuadernos se inició en 2022 tras una denuncia del empresario Armando Loson. Un peritaje oficial concluyó que los anotadores presentaban agregados, tachaduras y otras modificaciones atribuidas a Bacigalupo. A raíz de ello, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó en dos oportunidades por presunto encubrimiento agravado y falsificación de documento público, aunque ambas decisiones fueron luego revisadas por la Cámara Federal.El avance de las nuevas pruebas podría derivar ahora en nuevas medidas dentro del expediente que investiga la autenticidad y posible alteración de los cuadernos.