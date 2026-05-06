¿Viene el papa León XIV a la Argentina?: el Gobierno confía en que las negociaciones están encaminadas

El presidente Javier Milei afirmó tras el Tedeum del 25 de Mayo que la llegada del papa León XIV a la Argentina “es altamente probable”, puesto que las negociaciones del Gobierno con el Vaticano habrían avanzado en las últimas semanas. "La gestión de Quirno permitió cerrar posiciones”, señaló, para luego adelantar que la visita podría suceder en noviembre.Las declaraciones del mandatario reactivaron las expectativas dentro de la Casa Rosada y también en sectores de la Iglesia local, donde siguen de cerca la posibilidad de que el sucesor de Francisco concrete una visita oficial durante el segundo semestre. Hasta el momento, desde el Vaticano no hubo confirmaciones formales sobre el viaje.En el oficialismo consideran que una eventual llegada de León XIV podría abrir una etapa de mayor acercamiento institucional con la Iglesia católica después de meses atravesados por malestar y cuestionamientos -principalmente del Episcopado- vinculados al impacto del ajuste económico, sumado a declaraciones ofensivas que tensionaron el vínculo del Gobierno con el papa Francisco.En ese marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, inició esta semana una agenda oficial en el Vaticano que incluye encuentros con autoridades de la Santa Sede y participación en seminarios sobre educación, salud mental e inteligencia artificial. Antes de viajar, la funcionaria también mantuvo reuniones con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.Aunque las conversaciones con el Gobierno argentino continúan bajo reserva, en Balcarce 50 aseguran que las gestiones para concretar la visita “están encaminadas”.