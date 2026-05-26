Qué dijo Victoria Villarruel tras ser exluída de la agenda oficial de festejos por el 25 de Mayo

El 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición. La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre pic.twitter.com/GAGAuKf0QQ — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 25, 2026

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue la gran ausente de las actividades que encabezó este lunes el presidente Javier Milei con motivo del 25 de Mayo, pero no por falta de fervor patrio -lo que constituiría una rareza en su carácter- sino porque fue excluída de la agenda oficial.En vez, la funcionaria publicó un extenso mensaje en el que sentenció: "Todo por Argentina". "El 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición. La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino", escribió Villarruel en X.La Vicepresidenta señaló que "ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad", y remarcó que "hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos". Al igual que lo hizo el domingo pasado, cuando se supo que no participaría del Tedeum con Javier Milei en la Catedral Metropolitana, Victoria Villarruel echó mano de su acervo cultural católico y se refirió también a la primera encíclica del papa León XIV, "Magnifica humanitas", que será publicada al completo este viernes, 29 de mayo."Ante este cambio de época, hago propias las recientes palabras del Santo Padre: 'Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico, sino atropológico'", citó la titular del Senado. "El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana. Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!", expresó Victoria Villarruel, acaso en la búsqueda de un lema propio.