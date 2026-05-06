Un poco exagerado: Milei rechazó las críticas de García Cuerva por el terrorismo en redes

El presidenteconsideró “un poco exageradas” las advertencias del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre el “terrorismo en redes”, aunque al mismo tiempo evitó profundizar un enfrentamiento con la Iglesia y remarcó que el religioso “dio una opinión válida” durante la homilía pronunciada en el Tedeum por el 25 de Mayo frente al gabinete nacional.Las declaraciones llegaron luego de que García Cuerva reclamara desde la Catedral Metropolitana que el Gobierno "arenga la división y la polarización” y cuestionara el clima de intolerancia política y social. Asimismo, el arzobispo advirtió que “los haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando”.En respuesta, Milei aseguró en Radio Mitre: "Terrorismo me parece que es cuando el Estado persigue a las personas, o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror”. Y, en esa línea, agregó que le parece una palabra "exagerada para una persona que de repente está tecleando, dando su opinión”. También sostuvo que las redes sociales funcionan como “una forma de expresión” y lanzó: “Si no le gusta se baja de la red, no es tan problemático”.Pese a las diferencias sobre el diagnóstico de la Iglesia, el mandatario intentó mostrar una postura conciliadora luego de las múltiples críticas a su gestión. Afirmó que García Cuerva “dio una opinión válida dentro de un encuadre, sobre las Sagradas Escrituras” que considera “absolutamente válida” y consideró “interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación”.Consultado sobre si se sintió atacado por el mensaje del arzobispo, Milei respondió: “Para nada. Entiendo la lógica del debate, la opinión, además lo hace de manera educada, no tengo nada de qué quejarme”. Y completó: “Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es súper valioso”.En la Casa Rosada interpretaron la reacción presidencial como un intento de descomprimir la tensión institucional con la Iglesia después de semanas marcadas por cuestionamientos eclesiásticos al impacto social del ajuste económico. En paralelo, el Gobierno busca profundizar el acercamiento con el Vaticano y Milei aseguró que es “altamente probable” que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre.