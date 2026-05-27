El consumo masivo retrocedió otra vez en abril y golpeó a casi todos los rubros

Las ventas de productos de consumo masivo volvieron a caer en abril y profundizaron un escenario de retracción que ya atraviesa buena parte del año, con bajas tanto en la comparación interanual como frente a marzo y un impacto que se extendió sobre supermercados, autoservicios, mayoristas y comercios de cercanía en medio de un mercado interno todavía debilitado.La contracción fue del 3,8% respecto de abril de 2025 y del 4,7% frente al mes anterior. Además, el acumulado del primer cuatrimestre cerró con una caída del 3,3%, según un relevamiento de la consultora Scentia elaborado sobre más de 8.000 puntos de venta de todo el país.Así, persiste la tendencia que la misma consultora había advertido en marzo, cuando detectó un fuerte retroceso del 5,1% interanual, un proceso que apenas tuvo tres meses de leve recuperación desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Scentia informó incluso que el nivel general de consumo se encontraba un 11% por debajo del registrado a comienzos de 2023.Las grandes cadenas de supermercados encabezaron las bajas con una merma del 4,5% interanual. También retrocedieron los autoservicios independientes, con un 3%; los mayoristas, con otro 4,5%; y los kioscos y comercios tradicionales, que registraron una caída del 4,8%.Ni siquiera el freno parcial de la inflación logró revertir la tendencia del consumo. Por canasta, los retrocesos más pronunciados se registraron en Impulsivos (-12,0%), Perecederos (-7,8%), Desayuno y Merienda (-7,6%), Limpieza de Ropa y Hogar (-5,9%) y Alimentación (-3,6%), mientras que Higiene y Cosmética apenas cedió un 0,3%. Las únicas canastas que mostraron variaciones positivas fueron Bebidas con Alcohol (+6,7%) y Bebidas sin Alcohol (+4,0%).El único canal que mostró un crecimiento fuerte fue el comercio electrónico, con una suba interanual del 40,4%, aunque todavía representa una porción menor dentro del consumo masivo. Las farmacias, en tanto, apenas lograron mantenerse estables, con una mejora marginal del 0,1%.