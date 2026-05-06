Dólar: el súper peso de Milei profundiza el atraso cambiario y enciende alarmas en la economía

Según un informe de la consultora LCG, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral acumuló una apreciación del 11,3% respecto de diciembre del año pasado, impulsado por la estabilidad del dólar oficial y una inflación que todavía se mantiene por encima del 2% mensual. El reporte señaló que “la apreciación real sostenida” se explica por un tipo de cambio prácticamente congelado en un contexto de suba constante de precios.

Pese a ese escenario, el dólar oficial volvió a subir este martes y alcanzó su valor más alto de mayo. El tipo de cambio mayorista avanzó hasta los $1.411, aunque todavía se ubicó lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En paralelo, el dólar minorista llegó a $1.430 en el Banco Nación y el dólar tarjeta trepó a $1.859.La aparente calma cambiaria se sostuvo gracias al ingreso masivo de divisas provenientes de exportaciones y a las intervenciones oficiales sobre el mercado financiero. Mientras tanto, el mercado de futuros ya proyecta una aceleración del tipo de cambio hacia fin de año, con estimaciones que ubican al dólar mayorista en torno a los $1.627 para diciembre.El esquema económico libertario vuelve así a apoyarse en un peso artificialmente fortalecido para contener la inflación y sostener expectativas financieras, una receta que en la Argentina ya mostró antecedentes problemáticos. Aunque el Gobierno insiste en presentar la apreciación cambiaria como un signo de confianza, crecen las señales de alerta por el impacto sobre la producción, las exportaciones y el equilibrio externo.