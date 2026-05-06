Refinanciación de deudas: Banco Nación lanzó planes de hasta 72 cuotas

El Banco Nación
lanzó un esquema de refinanciación de deudas con planes de hasta 72 cuotas para préstamos personales y financiamiento para tarjetas de crédito. La medida llega en un contexto de mora creciente
entre las familias argentinas, afectadas por la caída del consumo y el aumento del endeudamiento. El programa apunta a clientes con dificultades para sostener pagos mensuales y busca ordenar pasivos bancarios.
La refinanciación de deudas volvió al centro de la escena financiera tras el lanzamiento de un nuevo paquete de medidas del Banco Nación destinado a clientes con atrasos o dificultades para afrontar préstamos y tarjetas de crédito. La entidad presentó distintas alternativas de pago que incluyen refinanciación de préstamos personales, consolidación de deuda y financiación en hasta 72 cuotas.
La decisión llega en medio de un aumento de la morosidad bancaria entre las familias argentinas. Según datos relevados por distintos medios económicos, los bancos comenzaron a registrar mayores niveles de atraso en pagos vinculados principalmente al consumo y al uso de tarjetas de crédito. En ese contexto, el Banco Nación anunció un “kit de soluciones” para evitar que los clientes entren en incumplimiento definitivo.
Cómo funciona la refinanciación del Banco Nación
El esquema presentado por el Banco Nación contempla distintas modalidades según el tipo de deuda. Para préstamos personales, la entidad habilitó refinanciaciones con plazos extendidos de hasta seis años. En el caso de las tarjetas de crédito, se ofrecen planes especiales para reorganizar saldos pendientes y reducir el impacto de las cuotas mensuales.
La propuesta busca aliviar la carga financiera de familias que acumularon deudas durante los últimos meses en un escenario de caída del poder adquisitivo y aumento de costos fijos. Según publicó Ámbito, el banco apunta a clientes que presentan dificultades para sostener pagos regulares pero todavía conservan capacidad de reestructurar sus obligaciones.
Además de extender plazos, algunos programas incluyen períodos de gracia y esquemas de unificación de deuda para ordenar distintos compromisos financieros en una sola cuota mensual.
Mora récord y aumento del endeudamiento
El crecimiento de la refinanciación aparece ligado al aumento de la mora en el sistema financiero
. En los últimos meses, distintos bancos comenzaron a detectar atrasos más frecuentes en créditos de consumo y tarjetas.
El fenómeno se vincula a varios factores: caída del salario real, mayor uso del crédito para gastos corrientes y tasas de interés todavía elevadas para buena parte de los consumidores. La refinanciación se convirtió así en una herramienta para evitar que las familias ingresen en categorías de incumplimiento más severas.
Distintos analistas financieros advierten además que muchas personas comenzaron a utilizar tarjetas y préstamos para cubrir gastos básicos, una situación que aumenta el riesgo de sobreendeudamiento cuando las cuotas empiezan a acumularse.
Qué deudas se pueden refinanciar
Entre las opciones incluidas en el programa aparecen:
- Refinanciación de préstamos personales.
- Reestructuración de deuda de tarjetas de crédito.
- Unificación de compromisos financieros.
- Planes de pago en hasta 72 cuotas.
- Alternativas de extensión de plazos para reducir cuotas mensuales.
El acceso a cada modalidad depende de la situación crediticia del cliente y de la evaluación realizada por el banco.
Qué pasa con las tasas y las cuotas
Uno de los puntos centrales para quienes buscan refinanciación es el costo final de la deuda. Aunque extender plazos reduce el valor mensual de las cuotas, también puede aumentar el monto total pagado a largo plazo debido a los intereses.
Por eso, especialistas recomiendan evaluar la tasa efectiva total y comparar alternativas antes de aceptar un nuevo plan de pagos. También sugieren priorizar la cancelación de deudas con intereses más altos, especialmente las vinculadas a tarjetas de crédito.
¿Qué es una refinanciación de deuda?
Es un mecanismo que permite reorganizar pagos pendientes mediante nuevos plazos, cuotas o condiciones financieras. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones y evitar la mora.
¿Cuántas cuotas ofrece el Banco Nación para refinanciar?
El programa anunciado contempla planes de hasta 72 cuotas para determinados préstamos personales y esquemas especiales para tarjetas de crédito.
¿La refinanciación afecta el historial crediticio?
Depende de cada caso. Si la deuda ya registra atrasos, puede impactar en la calificación crediticia. Sin embargo, refinanciar también puede ayudar a evitar incumplimientos mayores.