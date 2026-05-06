27.05.2026 / ECONOMÍA · DEUDAS

Refinanciación de deudas: Banco Nación lanzó planes de hasta 72 cuotas

El Banco Nación lanzó un esquema de refinanciación de deudas con planes de hasta 72 cuotas para préstamos personales y financiamiento para tarjetas de crédito. La medida llega en un contexto de mora creciente entre las familias argentinas, afectadas por la caída del consumo y el aumento del endeudamiento.