Insólito: Vidal festejó una fake news de un troll macrista para atacar a Cristina

ahora María Eugenia Vidal hizo un papelón insólito al usar su cuenta oficial de Instagram para festejar una fake news de un reconocido troll macrista

Con unos zapatos Christian Louboutin de 1383 Dólares (87 mil Pesos), Cristina en La Matanza te dice que hay que apostar a la Industria Nacional para reactivar la economía. Aplaudan fuerte, genios del voto. 👇😝👊 pic.twitter.com/m35be5LoHB — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) December 15, 2019

Vidal no se enteró o que, con tal de atacar a CFK, celebró una noticia falsa. Es que el usuario de Instagram "Lanata en el 13" -otra cuenta de redes sociales no oficial, anónima y sin autenticar- compartió en su muro una captura de la publicación del troll "Álzaga Unzué" con un epígrafe: "Déjenle un mensaje a Cris. Lo primero que se les ocurra. Lo que les salga del corazón". De manera insólita, la cuenta oficial de la ex mandataria bonaernese le puso "like" a esa fake news

Por si la "tierra devastada" que dejó -tal como describió el flamante gobernador Axel Kicillof- en la provincia de Buenos Aires tras sus cuatro años de gestión no fuera suficiente,Es que ayer por la mañana,. "Te dice que hay que apostar a la Industria Nacional para reactivar la economía. Aplaudan fuerte, genios del voto", chicaneó el famoso troll macrista en una publicación que incluyó una foto de la ex mandataria con un par de calzados y otra -aparentemente de un sitio de ventas on line- en que supuestamente se veía el mismo producto, una marca extranjera y su valor en dólares.Sin embargo,Curiosamente, parece ser queMinutos después de la publicación de esta nota, la ex gobernadora quitó el "me gusta" de la publicación.Cabe recordar que uno la cuenta trucha @atlanticsurff, uno de los trolls más famosos del oficialismo, sería administrada por un ex funcionario llamado Octavio Paulisse, con la foto de perfil de un conocido modelo australiano. De hecho, hasta se denunció que cobraba del Estado casi 130 mil pesos mensuales.