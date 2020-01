Tras el documental de Netflix, Alberto aclaró su postura sobre la muerte de Nisman y reafirmó que desliga a Cristina

el Presidente salió a aclarar su postura respecto de la causa y reafirmó que Cristina Fernández de Kirchner no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido

Cabe señalar que la entrevista a Fernández para Netflix fue realizada, como confirmó el mandatario, fue realizada en 2017, mientras que la pericia de Gendarmería -la única que sostiene la hipótesis del asesinato- que actualmente cuestiona el Presidente fue dada a conocer cerca del final de ese mismo año

Tras el estreno del documental de Netflix acerca de la muerte derealizado en 2017 y la polémica empujada en redes sociales por las palabras deen aquel entonces dudando respecto de la hipótesis del suicidio,A pocos días de que se conozca la producción audiovisual producida por la famosa plataforma de streaming que cuenta la historia del fiscal fallecido, Fernández aseguró que las pruebas conseguidas hasta el momentoy, además, enfatizó que la pericia de Gendarmería bajo comando de la ex ministra de SeguridadOcurre luego de que la actual titular de esa cartera,, opinara que debería revisarse el modo en que fue realizada esa pericia sobre la muerte del fiscal ocurrida en 2015. En esa línea, en diálogo con Clarín el mandatario aseguró quey queesas pruebasLa polémica y supuesta "contradicción" del ex jefe de Gabinete tuvo que ver con palabras que aparecen en la serie que estrenó Netflix sobre la muerte del fiscal, cuando señaló: "Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”.Frente a la consulta en Radio 10 acerca de si hubo un cambio de postura respecto a la muerte del fiscal, el jefe de Estado expresó: "Sobre ese tema, he dicho toda mi vida lo mismo. Lo conocí a Nisman, lo vi pocos días antes de su muerte. Viendo lo que era su conducta, un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose. Me permito dudar por eso que he visto"."Yo soy un abogado y ante una muerte como esa siempre me permito dudar. Sin embargo", explicó el Presidente este miércoles, ante la consulta periodística.De esa manera, descartó cualquier rol de la Vicepresidenta en el caso:, sobre el cual ratificó que fue y es "crítico".La serie de Netflix cuenta con 6 episodios, que fueron dirigidos por el periodista inglés Justin Webster. Fernández aparece hablando sobre su vínculo con Nisman y sobre la charla que tuvo luego de que el fiscal presentara la denuncia contra CFK por el Pacto con Irán.El diálogo sigue, según reconstruye el Presidente: