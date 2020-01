Suba "solidaria" de salarios: el aumento del Gobierno para los trabajadores privados será de $4 mil en dos cuotas

el Gobierno anuncia esta tarde el monto del aumento salarial para los trabajadores del sector privado, que pone como mínimo una suba de $3000 en enero y de $1000 en febrero, según el decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial

Avanzan las medidas del presidentepara, como prometió en campaña, iniciar la reactivación de la economía poniendo "plata en el bolsillo de la gente":El Ejecutivo dispuso el. Este aumento deberá ser absorbido por la futuras negociaciones paritarias y no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo.Las precisiones serán dadas esta tarde, según se anunció, por parte del ministro de Trabajo,. El decreto, según El Destape, dispone que el aumento será consignado bajo la denominación dey que establece que si el trabajador no cubre la jornada legal o convencional, puede recibir el incremento en forma proporcional.Los trabajadores estatales, las mini Pymes, empleadas domésticas, y aquellos que estén bajo régimen de trabajo agrario están excluidos de la medida. Para los últimos dos rubros habrá negociaciones que establezcan medidas resarcitorias. En el caso de los estatales habrá anuncios en los próximos días. Las minipymes otorgarán los aumentos pero no pagarán aportes patronales.Tal como consignó el jefe de Gabinete,, en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, la medida "será anunciado esta tarde, tras la firma del decreto que será publicado mañana (sábado) en el Boletín oficial".El funcionario resaltó que el objetivo de esta medida es. Según explicó Cafiero, se negoció una suma fija a cuenta "que haga subir los salarios de los que están más abajo".Además aclaró que los futuros aumentos en el marco del debate paritario "no pueden poner en peligro el funcionamiento" de los comercios y pequeños productores. "Estamos buscando recomponer el salario de los que cobran menos", aseguró, y señaló que con esa iniciativa sepor el impacto de la inflación, que subió casi 55% en 2019.