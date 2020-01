La gestión de Alberto le sacó las cartas credenciales a la embajadora de Guaidó en la Argentina

el gobierno de Alberto Fernández decidió sacarle las credenciales diplomáticas debido a su "situación irregular" a Elisa Trotta Gamus, la supuesta "embajadora" en Argentina designada el año pasado por Juan Guaidó​, el autoproclamado presidente de Venezuela

la gestión del Frente de Todos ratificó así su decisión de reconocer como único presidente de ese país a Nicolás Maduro y no a Guaidó

A contramano de la medida tomada por la administración deEn medio de jornadas convulsionadas en Venezuela en torno a los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional, la Cancillería que encabezale retiró las cartas credenciales a Trotta Gamus, quien respondía en Buenos Aires a Guaidó y fue reconocida por, el ex embajador bajo gestión Cambiemos.De esta manera, lo que significa el gesto de Fernández es que el hecho de haber condenado los hechos violentos en Caracas de estas últimas horas no significa un cambio de postura respecto del Poder Ejecutivo venezolano:Según Infobae, desde el Gobierno argumentaron que la decisión se explica en, que se radicó en el país, bajo una misión quey en virtud de órdenes impartidas por un presidente que no es reconocido por Alberto Fernández., expresó la nota firmada por Mariángeles Bellusci, subdirectora nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores.En esta misma línea, fuentes de Cancillería dijeron al portal El Destape que se reconocer Guaidó "como un importante líder opositor y a Trotta como su representante”, pero que no son presidente y embajadora.Además, las versiones indican que el formato de misión especial que había presentado el macrismo para poder reconocer a Trotta “no era válido” y que “ante la persistencia de los medios en presentarla como embajadora, se decidió firmar la resolución”.Así, Trotta dejará de tener el carácter formal de embajadora de Venezuela en la Argentina -así la había reconocido Macri en abril del año pasado-, por lo que el gobierno de Fernández sólo reconocerá al actual encargado de Negocios, Juan Valero Nuñez.