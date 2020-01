La Ciudad de Larreta: denuncian que la empresa que midió el asbesto en los subtes de Metrovías es trucha

denuncian que Metrovías contrató a una empresa trucha para medir el asbesto en los trenes para simular "ausencias de contaminación por la presencia de amianto en las instalaciones"

básicamente lo que salió a la luz es que Alimentaria San Martín, una empresa contratada por Metrovías para medir los niveles de contaminación, no contaba con la habilitación para ese tipo de labores y utilizó el sello del Consejo sin autorización

Más problemas para el prestigio del gobierno porteño y para el escándalo por los subtes contaminados en la Ciudad de Buenos Aires:La gestión deviene con problemas graves por esta cuestión, justo cuando, pero es improbable que el incidente de las mediciones pueda cambiar el rumbo de la evaluación, según LPO. Allí,El Consejo Profesional de Química (CPQ) impugnó los análisis sobre la presencia de asbesto en el subte que fueron presentados por Metrovías. El informe habría sido utilizado para, según consta en la denuncia.En medio de las protestas por la presencia de amiento en algunas líneas de los subterráneos de la Ciudad,Meses atrás Metrodelegados cuestionó los resultados de un estudio presentado por Metrovías. Cuando manifestaron sus objeciones ante al Consejo, desde la entidad descubrieron que el análisis había sido mal realizado y que además la empresa que lo llevó a cabo no estaba registrada para ese tipo de investigaciones.El denunciado esy deberá responder. Su empresa Alimentaria San Martín no está autorizada para realizar mediciones sobre la presencia de asbesto -material cancerígeno- en los subtes capitalinos.En análisis de los procedimientos utilizados por Alimentaria San Martín es lapidario: ", consideraron desde el Consejo."La denuncia debe incluir el análisis penal de las conductas de la empresa concesionaria del servicio público del subte", reclamaron en el texto.El escrito del CPQ es contundente:Desde Metrovías, ensayaron una defensa que, de corroborarse la denuncia, deja pegado al gobierno de Larreta: aseguraron que laAdemás, desde la empresa concesionaria también se defendieron, por si faltara algo, con la gestión nacional del ex presidente Mauricio Macri. "Los análisis de calidad de aire realizados por los restantes laboratorios arrojaron resultados similares a los obtenidos por Alimentaria San Martín, ya que en todos los casos los valores se encontraron por debajo de los límites fijados por la normativa.a través de sus propias mediciones".