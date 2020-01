Reapareció Macri: comparó a la Argentina con 2001 a la vez que dijo que la vuelta al FMI significó "una pesadilla"

comparó a la Argentina que dejó su gestión con el contexto de 2001, año de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa tras una represión asesina, a la vez que dijo que la vuelta al FMI que él propició significó "una pesadilla"

Mientras continúa veraneado en el country Cumelen de Villa la Angostura, Neuquén, el ex presidentejunto a un grupo de referentes y militantes del PRO de Río Negro y lanzó algunas ideas que, al menos, parecen polémicas:En el marco de un encuentro que fue definido como una charla “casual” e "íntima” por algunos asistentes, el líder PRO dejó una polémica frase teniendo en cuenta las similitudes entre su administración y la de la Alianza:“La verdad de los últimos 30 días, de estar, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba", contó el ex jefe de Estado sobre el último tramo de la campaña presidencial, donde protagonizó actos masivos en todo el país antes de su derrota ante Alberto Fernández.Y continuó con ese relato: “Era impresionante lo que sentíamos y vibrábamos, y eso es lo que nos dejó esa situación amarga de no poder continuar, pero”.Curiosamente, en la misma conversación hizo una especie de reconocimiento de lo mal que le hizo al país haber caído en que nadie le preste fondos y recurrir al Fondo Monetario Internacional., comentó sobre la crisis que se originó en mayo de 2018, cuando los inversores dejaron de prestar dólares al país y se desencadenó la devaluación, lo que conllevó que su gobierno le pidiera al FMI más de USD 46 millones de dólares.En otro tramo de la actividad, el ex mandatario reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo gubernamental sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión y, de hecho, de algún modo los culpó por ese fracaso., sostuvo, y acto seguido lamentó que ante eso sus funcionarios le pidieran que se quedara, aseguró Macri en otro tramo de la charla, con lo que oficializó las internas en su espacio político.Algunos de los dirigentes del PRO que participaron de la charla con Macri fueron Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti; Sergio Capozzi, coordinador de la Fundación Pensar Río Negro y apoderado del PRO; Juan Martín, legislador provincial por Cambiemos; Sergio Wisky, exdiputado, entre otros.El legislador Juan Martín, único representante macrista en la Legislatura rionegrina, sostuvo: “Hablamos del futuro de nuestro espacio, que tenemos que consolidar en la provincia luego de resultados que no fueron buenos. Hay mucho por hacer”.