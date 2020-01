La sentencia de la UCR: Macri no puede ser el líder de la oposición

Cornejo criticó con dureza a Macri por decir que “siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda". “No puede ser el líder de la oposición o por lo menos el único líder. No puede ser porque la Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó la decisión de ir al Fondo y de tomar deuda, no puede responsabilizar a sus subalternos. Él la tomó en base a un proceso de liberación con sus asesores. Fue un proceso de liberación en el cual el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él”, dijo el diputado nacional.Para Cornejo, Macri “debe hacerse cargo” de las medidas que se tomaron cuando era titular del Poder Ejecutivo. El ex gobernador mendocino aprovechó además para criticar con dureza también al ex asesor de Macri, “al gurú político” que tanto envalentonaban desde la mesa chica de Cambiemos: el ecuatoriano Jaime Durán Barba. Cornejo lo tildó de “un provocador que no ha contribuido en lo más mínimo con el gobierno de Macri”.“Es un consultor que da opiniones, que provoca, su ego le juega una mala pasada, creo que es un inútil. Sus contribuciones han sido bastante pobres.”, disparó.