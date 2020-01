Máximo Kirchner denunció que un ex funcionario de Macri ahora está "defendiendo a los bonistas contra la Argentina

el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, no sólo apuntó todos los cañones contra Mauricio Macri al sindicarlo como "el único responsable" por el incremento del endeudamiento externo en los últimos cuatro años, sino que también denunció que un ex funcionario que durante la gestión Cambiemos negociaba con acreedores ahora los asesora contra la Argentina

“El expresidente de todos los argentinos no se hace cargo. Pareciera que nada sucedió. Por ahí entre los que le decían ´tranquilo`, puede estar el abogado Eugenio Bruno. Los bonistas acreedores argentinos ahora contrataron a un ex funcionario de Macri para que negocie con el gobierno. La persona que venía del sector privado, termina ahora defendiendo a los bonistas contra la Argentina”

En el marco de su discurso de cierre durante el debate de la sesión en la que el proyecto de sostenibilidad de la deuda obtuvo la media sanción de la Cámara baja,"Los hay más y los hay menos, pero que hay responsabilidades en el endeudamiento argentino no hay dudas y", disparó el líder de La Cámpora.El legislador hizo referencia a los dichos del ex presidente en una reunión con dirigentes de su espacio, en los que no se hizo cargo de las decisiones tomadas durante su mandato y hasta culpó a sus funcionarios. “Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”, había expresado.En el Congreso, Kirchner se refirió a estos dichos y recordó los números que arrojó en materia de deuda la administración Cambiemos. "Se endeudó el país de una manera irresponsable. Se tomó deuda a más de 30 mil millones de dólares todos los años y lo coronaron con el FMI con 44 mil millones de dólares y habría que ver quién hizo la curva de vencimientos porque vuelve insustentable la deuda", advirtió.No obstante, un párrafo saliente de las palabras del hijo de la vicepresidentaocurrió cuando recordó que los bonistas extranjeros designaron para representarlos a finales de diciembre al abogado que participó del diseño de la estrategia legal del gobierno de Macri para salir del default., afirmó Kirchner.En una comunicación difundida en diciembre del banco UBS a diferentes grupos de acreedores de la Argentina, precisaron quiénes serían los estudios que representarían al sector privado en la renegociación de la deuda. En el caso del país,Burno es un abogado de la UBA con una maestría en Derecho en la Universidad de Pennsylvania, queComo, Bruno trabajó en la resolución del conflicto con los holdouts, bonos soberanos, préstamos internacionales para obras de infraestructura, ley de financiamiento productivo y marco regulatorio de PPP., dijo cuando fue eyectado, y anunció que seguirá su camino como consultor de organismos multilaterales de crédito en temas regionales de PPP y mercados de capitales, además de retomar su actividad profesional. Ahora defiende acreedores contra la Argentina, con el detalle "interno" que le permitió su rol durante el gobierno de Macri.