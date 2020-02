Alberto criticó fuerte a Vidal y respaldó a Kicillof al pedir a los acreedores "entender que sólo pide tiempo

el presidente Alberto Fernández hizo declaraciones en las que dejó un doble gesto respecto de la situación de deuda de la Provincia de Buenos Aires: remarcó que es culpa de la administración de María Eugenia Vidal y que los acreedores "deben entender" que el gobernador Axel Kicillof "sólo pide tiempo"

Lo que está pidiendo es tiempo, solamente está pidiendo tiempo

Desde el Vaticano, donde mantuvo un encuentro con elen el marco de una gira que incluirá reuniones con los líderes más importantes de Europa,, disparó el mandatario.Fernández criticó la gestión de la ex gobernadora tras referirse a las dificultades económicas que atraviesa el comienzo de la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que ayer extendió el plazo para que los bonistas acepten la propuesta y el pago de la cuota se postergue hasta mayo.“Me preocupa y estoy muy atento a lo que está pasando. Es una negociación, como siempre digo, y, como tal, hay que tener paciencia porque cada parte juega sus cartas. Axel está moviéndose, a mi juicio, correctamente, muy bien. Lo que tenemos que hacer es esperar a que esto se dirima. Estoy en contacto permanente con Axel.”, reflexionó el jefe de Estado.Según dijo en diálogo con el programa Secreto de Sumario, de Radio 10, “el mundo tiene que entender lo que ha pasado en la Argentina", y precisó:“Los acreedores presionan porque quieren cobrar todo y rápido. Lo que los acreedores tienen que entender es que la provincia de Buenos Aires ha quedado en una situación de quebranto profundo y que el Estado nacional no puede andar socorriendo a todas las provincias porque tampoco puede hacer frente a sus obligaciones”, indicó Fernández.De hecho, y a días de que Diputados consiga la media sanción para la ley de renegociación de la deuda externa nacional tras negociar con los gobernadores radicales endeudados, Fernández destacó que el gobierno bonaerense no es el único en situación complicada:Al referirse a la situación económica del país, el mandatario sostuvo: “Hemos logrado que la economía se calme y no ande a los saltos, pero todavía nos falta que se ponga en funcionamiento nuevamente. Ya hay algunos indicios de que el consumo comienza de a poco a reactivarse”.