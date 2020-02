Alberto reveló que "los líderes europeos se sintieron defraudados por Macri"

"Confieso que cuando escuchás hablar a los líderes europeos sobre cómo se sintieron defraudados por Macri te das cuenta de que de exitosa no tiene nada. Mentirle al mundo no es una buena forma de hacer política"

Desde París y en el marco del cierre de su gira por Europa, la segunda que emprende desde que asumió,, aseguró el Presidente en una entrevista con Página 12.El jefe de Estado sostuvo que la gira que acaba de culminar. En la misma línea, completó: "Y a algunos que, desde Europa, creían que nosotros teníamos una vocación distinta. Esas dudas fueran disipadas. Creo que ayudó mucho. También a quienes, desde adentro, creían que nosotros veníamos a marginarnos del mundo. Deben estar descubriendo cuánto les mintieron".A la hora de referirse a la política exterior que busca instalar desde Buenos Aires, el mandatario definió que. No obstante, y en la línea de diferenciarse del macrismo, consignó quesino"A lo largo de esta gira lo hicimos. Lo hicimos con el Papa, lo hicimos con las autoridades italianas, lo hicimos con Pedro Sánchez cuando hablamos de la necesidad unir más a América Latina con Europa, lo hicimos con Merkel hablando no solamente de la Unión Europea sino de alternativas de inversión alemana en la Argentina, y lo hicimos con Macron hablando de medio ambiente, de derechos de la mujer y de muchas cosas del futuro. Entonces no es solamente sacarse fotos sino asumir compromisos de otro tipo. También para nosotros fue importante lo de Israel. Pudimos hablar con las autoridades de Israel y con la oposición al actual gobierno. Me parece que tuvo mucho sentido", precisó.Consultado acerca del caso de los Estados Unidos, Fernández evitó puntualizar., sostuvo, y remarcó que el objetivo es la "multilateralidad". "Esto no debe ser una excepción sino como se debe funcionar. Nosotros necesitábamos explicarle a Europa. Europa es un continente que debe ser atendido de otro modo por la Argentina. Para mí era muy importante empezar como empezamos. Pero llevarnos bien con Europa no quiere decir que tenga que desatender a los Estados Unidos, a México, a Brasil, o a China, o a Rusia, no.", explicó.