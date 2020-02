Seguridad bonaerense: fuerte cruce entre Frederic y Berni en el que tuvo que intervenir Alberto

se abrió un nuevo capítulo en la interna entre Sabina Frederic y Serio Berni, esta vez debido a la seguridad bonaerense: el responsable del área en la provincia de Buenos Aires le reclamó a su par del nivel nacional que ante el aumento del delito sólo recibe "burocracia como respuesta” y por eso pidió el retiro de las fuerzas federales del territorio, lo cual hizo que el gobierno nacional negara esa petición y hasta Alberto Fernández tenga que meterse en la disputa

“No conozco lo que piensa Berni ni lo que quiere. Si tiene un método propio, que lo aplique, es su responsabilidad...”

desde la Casa Rosada confirmaron que desde Nación no se le dará curso al pedido de Berni

A pesar de que ya hubo un cruce previo, de que hasta intervinieron en aquella oportunidad el propio jefe de Estado y el gobernador bonaerense con opiniones públicas y de que luego se produjo una reunión de trabajo entre ambas partes,El funcionario dele envió una carta a la ministra de Seguridad de la Nación en la que la acusa dea sus pedidos de gestión para combatir laque sufre la Provincia y le“La presencia de las fuerzas federales en esta jurisdicción sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la Provincia que concentra más del 40% de la población del país”, planteó Berni en el escrito que difundió Infobae, con fecha 5 de febrero. La misiva lleva la firma del ministro bonaerense, pero nada del gobernador Kicillof.Por esa razón, concluye:Antes de esta situación, Berni y Frederic tuvieron algunos cruces públicos por temas menores, como la Taser y algunas miradas respecto del gobierno de, pero se reunieron el 9 de enero para limar asperezas y coordinar el trabajo de las fuerzas federales en el conurbano bonaerense, una de las zonas más golpeadas por el delito y el narcotráfico.Según el ex secretario de Seguridad de, a partir de ese encuentro su equipo no recibió información sobre la cantidad de los efectivos que cumplen tareas en el distrito ni avanzaron en la planificación conjunta de las operaciones. “Ante la escalada delictiva que sufre esta provincia en los últimos meses, la única respuesta recibida hasta ahora es más burocracia”, criticó.Desde el entorno de Berni ratificaron a Infobae la existencia de la carta y el pedido, negaron haberla difundido y confirmaron que el motivo fue "la falta de respuesta del comando unificado que se anunció hace un mes".Sin embargo, el jefe de Gabinete provincial,, aseguró que el gobierno de la Provincia no hizo ese pedido. “No es cierto que le hayamos pedido a la ministra Frederic que se retiren las fuerzas de Gendarmería de la Provincia", respondió en El Destape Radio. Desde la gobernación indicaron a Clarín que Kicillof sí "estaba enterado" de la nota que había enviado Berni.La idea de que Kicillof estaría al tanto pero no habría pedido oficial parece ser lo que surge como conclusión de la dura respuesta del presidente Fernández a Berni., fustigó.Al ser consultado en Radio Continental sobre la carta del ministro de Seguridad bonaerense, el mandatario señaló: “No hay un conflicto de nuestra parte, nosotros estamos para ayudar, no para polemizar.”.Finalmente defendió a Frederic: “Yo estoy con el pensamiento de la ministra, comparto todo lo que ella dice”. De hecho,de que "sean retiradas del territorio de la Provincia de Buenos Aires las Fuerzas policiales y de seguridad federal que no se encuentren cumpliendo tareas que atañen exclusivamente a lo que respecta al orden y competencia federal", por el hecho de que la misiva no reviste oficialidad porque no fue enviada por el Gobernador."La nota (de Berni) no es institucional, no estaba firmada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es quién tiene la potestad sobre las definiciones de cómo proteger a los ciudadanos bonaerenses y por ende no se tomará ninguna medida al respecto", dijeron a Clarín desde el Ejecutivo nacional.