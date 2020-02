Cuadernos: se cayó la orden de cárcel contra Cristina y ya no tiene ningún pedido de prisión preventiva

la Cámara Federal de Casación Penal entró en razones y decidió hoy hacer cesar el pedido de prisión preventiva en su contra en la causa por las fotocopias de los cuadernos y los cuestionados arrepentidos, por lo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya no tiene ninguna orden de cárcel sobre sus hombros

Finalmente,Los jueces de la sala Iargumentaron que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida que prive de la libertad a la titular del Senado. Por su parte, la presidenta de esa sala,, sumó además como argumento que al momento de firmar esa decisión la entonces senadora gozaba de fueros y por lo tanto la prisión preventiva fue mal dictada, según Infobae.. Fue cuando se cumplieron dos años de aquella resolución dictada también pory convalidada por la Cámara Federal. El Tribunal Oral Federal 8 entendió que no había riesgos para pensar que pueda fugar o entorpecer, máximo cuando ahora es vicepresidenta.De esta forma, la ex jefa de Estado y actual número dos del Poder Ejecutivo ya no tiene prisiones preventivas en su contra, más allá de que sigan activas sus procesamientos y el avance de las causas judiciales.Con la decisión de hoy, la Sala I de la Cámara de Casación revisó determinaciones que ese mismo tribunal había tomado antes e hizo caer la prisión preventiva que había dictado contra la ex jefa de Estado el fallecido Bonadio. La decisión había sido tomada en setiembre de 2018 y ratificada por la Cámara Federal en diciembre, al revisar su procesamiento por jefa de asociación ilícita y cohecho. Era el auge de la causa por las anotaciones de Oscar Centeno, que había saltado a la luz pública a inicios de agosto y derivó en una lluvia de arrestos y arrepentidos.. La Cámara Federal solo ratificó tres: las fotocopias de lo que supuestamente escribía Centeno, la cartelización de la obra pública y las coimas en el sistema ferroviario. Sin embargo, la Cámara Federal dictó la detención de la ex presidenta por los cuadernos del remisero y supeditó las otras dos prisiones preventivas a esa primera orden, bajo la expresión “este a la prisión preventiva” ya dictada. Es decir, si cae la primera, cae el resto. Eso ocurrió hoy.