Kicillof puso frente a frente a Berni y Frederic y liquidaron las diferencias: "Situación superada"

Axel Kicillof, puso frente a frente a la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, para bajar el tono al cruce que tuvieron y liquidar las diferencias entorno a la presencia de las fuerzas federales en territorio bonaerense

“Nuestro objetivo es llevar tranquilidad a los y las bonaerenses y para eso estamos trabajando junto a la Nación en materia de seguridad, como en cada una de las áreas de gobierno”

Finalmente y tras el encuentro conde este mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires,La reunión fue encabezada esta tarde en La Plata por Kicillof, y contó con la presencia de Frederic, funcionaria del Presidente, y Berni, el hombre a cargo de la seguridad en la Provincia.Durante el encuentro, según informó el gobierno provincial,. Es decir, el objetivo de la cumbre fue acabar con las quejas de Berni acerca del exceso de "burocracia" en su diálogo con Seguridad a nivel nacional, que lo llevó a pedir que saquen a esos agentes del territorio bonaerense."Así, el gobierno bonaerense podrá contar con información sobre los efectivos que se desempeñan en su territorio para facilitar la articulación con las fuerzas provinciales", comunicaron., aseguró Kicillof, según señalaron desde el Ejecutivo bonaerense.En ese marco, Berni afirmó: “, lo que veníamos solicitando al Ministerio de Seguridad de la Nación era coordinar la actividad de prevención y seguridad ciudadana con las fuerzas de seguridad federales”, y agregó que están "avanzando en generar las condiciones para que los 6.500 efectivos federales puedan trabajar de manera articulada con los efectivos de la provincia”.Ayer se hizo pública una carta que Berni le envió a Frederic en la cual le pedía el retiro de los efectivos de las fuerzas federales de la provincia de Buenos Aires con el argumento de que su presencia “sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales”. Hablaba de 1.000 efectivos de Prefectura, unos 1.900 de la Policía Federal, 2.900 de la Gendarmería y 900 de Prefectura.“Ante la escalada delictiva que sufre esta provincia en los últimos meses, la única respuesta recibida hasta ahora es más burocracia”, lamentó Berni.Sus dichos causaron malestar en la Casa Rosada, lo que derivó en que hoy se reunieran Fernández y Kicillof para intentar calmar las aguas entre ambos ministerios. Primero hablaron el lunes por teléfono, en donde ambos decidieron mantener los acuerdos de seguridad y le bajaron el tono a la disputa.Hoy, en una entrevista con Radio La Red antes del encuentro con Frederic, Berni aseguró que no se trata de una disputa de carácter personal y dijo que se trata de una situación “que ya ha sido superada”.En esa línea, se mostró optimista de poder generar “las condiciones mínimas para que los efectivos federales puedan actuar coordinadamente” en la reunión que mantendrán esta tarde., afirmó el ministro, y señaló que a pesar de las diferencias ideológicas que lo separan de, siempre han podido “trabajar juntos”.Sin embargo, sí se encargó de remarcar que la carta había sido enviada a la ministra “de manera personal” y no ocultó su malestar por la filtración mediática de la misma. “Cada uno se hará responsable de los motivos”, deslizó.Ante la insistencia de los periodistas, Berni repitió que no se peleó “con nadie” y pidió no buscarle “el pelo al huevo”., dijo algo molesto.