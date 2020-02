Paritaria Nacional Docente: el Gobierno y los gremios acordaron que salario mínimo llegue a $25 mil en junio

los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni, se reunieron con representantes de los cinco gremios docentes nacionales y acordaron que la remuneración mínima pasará de 20.250 a $23 mil para marzo y dos meses después escalará $2 mil más para llegar hasta $25 mil

A cinco días del comienzo de las clases y para garantizar su inicio con normalidad,De este modo, una situación fundamental que algunos venían colocando como una duda que saldada:En concreto, el piso salarial de los docentes argentinos pasará de los $20.250 actuales a 23 mil y, dos meses después, a $25 mil desde el 1° de julio próximo. En medio estarán las negociaciones entre las provincias y sus sindicatos docentes locales.Además,Según trascendió, los sindicatos se reunirán internamente en las próximas horas con el propósito de votar lo acordado con sus cuerpos directivos. La información indica que no habrá inconvenientes y que el documento será aprobado.El encuentro ocurrió bajo la conducción de los ministros Trotta y Moroni, y participaron los secretarios generales de los cinco gremios con alcance nacional: Ctera, Uda, Cea, Sadopy Amet.Tanto la reunión de paritaria nacional docente como el acuerdo alcanzado con facilidad son trascendentales ya que ocurrenLa negociación federal había sido derogada por Macri en enero de 2018. En su lugar, se había fijado que el salario inicial docente sería un 20% más que el mínimo vital y móvil. Ahora el piso para que las jurisdicciones avancen en sus negociaciones será de 23 mil pesos en marzo y avanzará a $25 mil en junio.Así, las clases no corren riesgo de iniciarse con demoras, a excepción de algunas provincias y sus contingencias internas. Es el caso, por ejemplo, de Chubut, donde el comienzo debió haber sido hoy, pero no ocurrió debido a un paro de 72 horas.Ni bien terminada la paritaria nacional, el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) y el gobierno provincial de Axel Kicillof avanzarán en un acuerdo. En la Casa de la Provincia y desde las 18, habrá una reunión entre los ministros y los representantes de Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop.En tanto, en la ciudad de Buenos Aires la primera oferta del Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta se producirá a las 10 cuando los gremialistas se reúnan con la titular de Educación, Soledad Acuña.