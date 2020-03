Denunciaron por violación al juez de la Corte jujeña que admitió que Milagro Sala no está presa por "sus delitos"

Pablo Baca, el presidente del Superior Tribunal de esa provincia que recientemente, en un audio que se filtró, reconoció que Milagro Sala no está presa por "sus delitos" sino por ser "un problema" para el gobierno local, fue denunciado judicialmente por haber violado a la ex funcionaria de la provincia Ana Juárez Orieta, quien se desempeñó en su cargo hasta enero de 2019

Una vez en el estudio de Baca, no le dio papeles, éste la golpeó, le tiró el pelo para forzarla a abrir la boca y la obligó al sexo oral. También le lastimó el ano con sus dedos

La justicia de Jujuy y el gobierno del radicalestán, una vez más, ante una vergonzosa y grave situación:Según la propia víctima contó al portal "El Cohete a la Luna" en una extensa entrevista,, decidió terminar la relación porque el magistrado continuaba casado y había comenzado a comportarse de forma violenta.Después de una escalada de violencia que incluyó insistencia, amenazas y otras acciones, finalmente la engañó para que concurra a su oficina y perpetrar la violación. Según el relato de la víctima, la citó en su estudio con el pretexto de entregarle unos papeles comprometedores para el fiscal de Acusación Lello Sánchez. La hermana de Ana,, es legisladora provincial y ese dato fue usado por Baca para provocar interés."Entré y me abrazó. Me acerqué para saludarlo, para darle un beso en la mejilla, y me dio un beso en la boca, o intentó. Entonces, lo aparté. Y le dije: Pablo, hemos dicho que no iba a pasar nada, ¿no? ¿Tenés los papeles? Sí, aquí tengo, dijo y me abrazó de nuevo (...) «Yo vine por los papeles, Pablo», le dije. Y él: Pero vení, vení —dijo, y me señalaba el pasillo. Y le dije: me voy si no me vas a dar los papeles, y me agarró del pelo. Y con la otra mano, me agarró de la cintura y me llevó alzando. Y ahí, hay una habitación que tiene un sillón grande, que tiene las manijas de madera. Un sillón naranja. Puedo decir exactamente todo lo que hay ahí —dice… y llora—, porque no me lo puedo sacar de la cabeza… No puedo", relató la víctima.Y continuó: "Y… Me llevó hasta ahí, y me tiró en el sillón. Y me golpeé la cabeza con el borde de madera de ese sillón. Y le dije: ¡Pablo!, me lastimaste. Calmate. No sos así. Y me agarró del pelo, me levantó del sillón, y me puso en el piso. Y con una mano, me tenía agarrada del pelo, me arrancó el pelo, y me puso de rodillas, y con la otra mano se soltó el cinto, y se bajó la bragueta… Y me llevó la cara. Y… yo, no quería abrir la boca. No quería abrir la boca.. Y entonces, me tiró más del pelo. Y me pegó en la cara, y me dijo: abrí la boca, nena mala, abrí la boca, ¿sabés lo que les hago a las nenas malas? Dijo, chupala… Y entonces… Nunca dejé de decirle que no, Alejandra, nunca dejé de decirle que no, te juro… Yo no quería. Y entonces, me dijo… no estás haciéndolo bien. No lo estás haciendo bien. Y me levantó del pelo desde el piso, y me tiró de nuevo en el sillón. Y me apoyó la cabeza contra el sillón… y me pidió que me ponga sobre los brazos. Me dijo, vení. Y hacé lo que vos sabés que tenés que hacer…".. Finalmente accedieron a tomar la presentación. Quien tomó la denuncia insistió en todo momento con cuestionarla por la tardanza de cinco meses en hacer la denuncia. Baca la amenazó con mandarla presa o hacerla aparecer flotando en el río.La Asociación de Abogados de Jujuy difundió un comunicado en el que piden que"Asimismo reclamamos de funcionarios/as, medios de comunicación, y de la opinión pública en general un trato digno a la denunciante, evitando abrir juicios de valor y cuestionamientos sobre su persona que nada tienen que ver con el hecho expuesto y que solo producen estigma y revictimización", exclamaron.Juárez Orieta, ante una pregunta periodística, asintió que Baca comenzó a atacarla mediáticamente en los últimos tiempos debido a que es ella con quien el juez habla en los audios en que reconoce la persecución contra Sala."Él está cumpliendo su amenaza. Él me dijo que me iba a denunciar, que me iba a meter presa, y después me dijo que me iba a matar, sí: él está cumpliendo con lo que dijo. Eso me dio fuerza. Él me mencionó sobre los audios. Mi teléfono graba. Graba desde siempre. Y él lo sabía, siempre supo que grababa. Es más, yo le dije en varias oportunidades: Pablo, no hablés por teléfono, porque yo puedo perder el teléfono. Es más, él perdió un teléfono. Y me lo contó livianamente. Y yo: Pablo, perdiste un teléfono, tenés que estar preocupado, es peligroso. Y él dijo, qué me va a pasar a mí. El siempre supo que mi teléfono grababa. Y lo hacía porque por complicaciones laborales, yo tuve amenazas, atentados. Y uno de los fiscales que tuvo la investigación de uno de los atentados, me dijo: ponga una grabadora en su teléfono porque de la amenaza no queda el registro. Por eso mi teléfono graba, y graba desde 2016. Siempre graba. Y Pablo lo sabía. Y él me mencionó en los medios periodísticos", dijo la víctima.