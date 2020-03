Pichetto tildó de "stalinista" al Partido Justicialista

"Se trata de prácticas stalinistas de purgas para tratar de dar ejemplaridad, y esas pavadas atrasan un montón de años"

. El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri respondió este viernes., disparó el ex senador.En diálogo con radio Continental, Pichetto sostuvo que no es "significante para los argentinos" lo que pasó en el Congreso del PJ. ", agregó.", insistió como justificativo a su salto al macrismo."Para nada me siento traidor; ese es un concepto estúpido, viejo, y la palabra 'traidor' carece de inteligencia por parte de quien la emite", sentenció.