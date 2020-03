Coronavirus: licencia con sueldo para trabajadores y pedido de no ir a clases a quienes viajaron a zonas afectadas

el gobierno nacional, en este caso bajo la conducción del Ministerio de Salud de Ginés González García, tomó dos medidas adicionales: otorgó una licencia excepcional con goce de sueldo para trabajadores públicos y privados y pidió a la comunidad educativa de todo del país que no asista a clases en ambos casos si viajaron a zonas afectadas del exterior recientemente

el Ministerio de Educación de la Nación publicó una resolución en la que pide que estudiantes, docentes y personal no docente de todas los establecimientos educativos del país, ya sea públicos o privados, que hayan viajado a zonas afectadas por el coronavirus no asistan a clases y se queden en sus casas

Con el objetivo de prevenir el contagio del coronavirus tras conocerse que los casos en la Argentina ascendieron a 8 y que hay otros 26 sospechosos en observación,En primer lugar, el Ministerio de Trabajo, a cargo de, otorgó a través de una resolución una. La normativa permite que las personas que fuera del país podrían haber estado expuestas a este virus se queden en sus casas y no expongan a sus compañeros de trabajo al riesgo de infección., explica en sus considerandos el texto de la norma.Si bien la Resolución 2020-178 habla de personas “que hayan ingresado al país desde el exterior" sin especificar los lugares en los que estuvieron, es probable que este mecanismo de prevención se aplique solamente para aquellos empleados que hayan estado recientemente en China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia o Alemania, los países que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como zonas de transmisión de coronavirus.Tal como aclara la norma, la licencia. A su vez, también estipula que “la licencia excepcional prevista en la presente no se computará a los fines de considerar toda otra prevista normativamente o por Convenio y que pudieran corresponder al uso y goce del trabajador”.La medida va en consonancia con las recomendaciones que difundieron las autoridades sanitarias de la Argentina, en base a los lineamientos planteados al respecto por la OMS, entre las cuales se encuentra la sugerencia de “permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días” al regresar de los países antes mencionados.En la Resolución, la cartera que conduce Moroni señaló que “corresponde otorgarles con carácter excepcional licencia especial” a “los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público cuanto del sector privado en relación de dependencia” para que puedan “cumplir con las prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación o en su caso con los protocolos y tratamientos médicos pertinentes sin que tal situación afecte cualesquiera de los elementos esenciales de su vínculo laboral, necesarios para cubrir los requerimientos básicos del grupo familiar”.Por otra parte,"La resolución hace hincapié en la prevención, por ello se solicita a aquellas personas que hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus a quedarse en sus hogares, aún aquellos que no presenten síntomas. Esta recomendación incluye a estudiantes, docentes y personal no docente", sostiene el comunicado.Respecto de esta decisión, el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta, enfatizó:Cada distrito del país será quién estará a cargo de la justificación de los días de ausentismo. Por ahora, hay COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba. Esta medida incluye a quienes hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, lista que podrá extenderse a medida que lo indique el Ministerio de Salud de la Nación.