Si quiero te mato: el video con la terrible amenaza de un concejal macrista a su ex pareja

se conoció un brutal video en que un concejal de Juntos por el Cambio en Tigre amenaza de muerte a su ex pareja, todo ante el terror de la mujer, que lo filmaba

Finalmente, remata con impunidad y una amenaza de muerte: "Si quiero te mato", dice

A horas del #8M y mientras en todo el mundo y la Argentina las mujeres salen a la calle en huelga y movilización contra la violencia de género y las desigualdades,En las imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por el portal Infocielo, se puede ver a, edil del macrismo en Tigre y dirigente muy cercano al referente local Segundo Cernadas, con una actitud de "canchereo" frente al miedo de la mujer y diciendo:“Mirá qué miedo tenés”, continúa el concejal, quien en el mismo video escucha que la mujer le dice que no quiere ser su novia y él asiente, se acerca a ella y parece empujarla.Según la información, la mujer habría denunciado esa situación en la fiscalía de General Pacheco, el pasado 18 de febrero. Por su parte, el concejal sostiene que intentó que el video no se viralice y que el caso permanezca en la justicia. Casaretto no sólo es un edil que en sus redes sociales ostenta múltiples fotos con Cernadas y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, sino que también es jefe de la Agencia Pami de Pacheco y presidente de partido Acción Comunal, agrupación que se encuentra dentro de JxC.Además,, la norma que ordena instruir a todos los funcionarios y personal público a una perspectiva de género para mejorar la escalada de violencia de género en el Estado."En primer lugar, quiero pedir disculpas por actitudes que nada tienen que ver con mi visión sobre el vínculo entre las personas", comenzó el concejal. "Debo hacer público mi profundo arrepentimiento de una reacción que, producto de un enorme estrés emocional, no se condice con mis valores ni con los que la enorme mayoría de las personas consideran apropiados", agregó, agregó."En última instancia quiero comunicar que la persona que yo quiero ser, es la que presentó el proyecto de implementación en Tigre de la Ley Micaela, y que en todo de acuerdo con ella me preparo para participar de cuanta capacitación y taller me ayude a reparar el daño que pude haber cometido, y ser mejor persona y aún mejor representante de los vecinos", concluyó Casaretto.