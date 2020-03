El informe internacional que fue ignorado y vaticinaba una "pandemia devastadora" como el coronavirus

se conoció un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial titulado “Un mundo en riesgo” que fue ignorado por los gobiernos más importantes en el que se vaticinaba una "pandemia devastadora" como el coronavirus

El Banco Mundial calculó que si se repitiera hoy el equivalente de la Gripe Española de 1918, el PBI mundial caería un 5%, lo cual significa, según difundió el artículo de P12, que quedaría destruida la vigésima parte de la riqueza mundial

En medio de la crisis sanitaria, económica y social a nivel planetario generada por el avance de la pandemia del coronavirus,Se trata de un documento de expertos de alto nivel de la OMS y el Banco Mundial titulado, revelado por Página 12 que data de septiembre de 2019, antes del surgimiento y estallido del Covid-19.En 48 páginas,de alcance global que podrían causar muertes, crisis económicas y "caos social", como ocurre con el coronavirus.Esto significa que, hecho que es diez veces más barato que el costo de una tragedia como la que podría encarar el mundo por el Covid-19. Antes que eso, claro, están los fallecimientos. Los datos figuran en el informe elaborado para las dos entidades por el Consejo para Monitorear la Preparación Global, GPMB por su sigla en inglés.El concepto de preparación está definido en el documento. Es la capacidad, que incluye conocimiento y organización, de los gobiernos, las comunidades profesionales, las sociedades y los individuos de “anticipar, detectar, responder y recuperarse del impacto de una probable, inminente o real emergencia en salud”.Según el trabajo, los costos económicos siempre fueron elevadísimos ante epidemias y pandemias. El SARS de 2003 produjo pérdidas por USD 40 mil millones, el Ébola por 53 mil millones y, entre otras, el H1N1 entre 45 mil y 55 mil millones de dólares.La Gripe Española, a pesar de su nombre, no solo afectó a España. Fue una pandemia que en 1918 enfermó a la tercera parte de la población mundial y mató a 50 millones de personas, más que los muertos en la Primera Guerra que se libraba entonces. Hoy la población mundial es cuatro veces mayor y la mayoría de los viajes son menores de 36 horas.En estas condiciones,Cabe cruzar que, según el FMI, una crisis es considerada "desastre económico" cuando produce una caída del PBI del 0,5 por ciento. Una pandemia podría representar lo mismo. “A pesar del coeficiente costo-beneficio de la preparación, que es favorable al beneficio, los gobiernos no lo tienen en cuenta”, se quejan la OMS y el Banco Mundial en el documento.Prepararse, es decir invertir para prevenir los efectos de un desastre económico provocado por una pandemia, no implicaría gastar más de dos dólares por persona y por año. Por año y en todo el mundo una inversión de entre dos mil y 3.500 millones de dólares en la mejora de sistemas de salud tendría un beneficio de unos 30 mil millones de dólares anuales.Según el informe el mundo está atrasado también en investigación y desarrollo de la cuestión epidémica. Y en inversión sanitaria. Ello aunque el costo social y económico de una epidemia siempre es mayor que el de la inversión en planeamiento y comunicación de riesgo. Para septiembre de este año el G-7, el G-20 y el G-77 deberían tener listo su monitoreo sobre el nivel de preparación para la pandemia. Ahora, quedan dudas acerca de qué harán.Respecto del posible "caos social" por el coronavirus, el informe contiene un duro capítulo más duro del informe de 48 páginas se titula “Un mundo en riesgo”. El peligro, calificado como “agudo”, consistiría en “epidemias o pandemias devastadores, regionales o globales, que no solo causan pérdida de vidas sino que atacan a la economía y pueden crear caos social. Los problemas pueden ser potenciados por la urbanización creciente, una economía integrada globalmente, los viajes más rápidos, los conflictos, las migraciones y el cambio climático".. Y todo podría ser peor en un marco de pérdida general de confianza en las instituciones.Las razones en las que el texto se fundaba para decir lo que decía son firmes. Solo entre 2011 y 2018 la OMS registró 1483 hechos epidémicos en 172 países. Entre otros, la gripe, el SARS, el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS en su sigla en inglés), Ébola, Zika y la fiebre amarilla.Los que más sufrieron fueron los países pobres o más débiles en materia de cuidados primarios e infraestructura de salud. El colapso de los sistemas sanitarios lleva no solo a mayor número de muertes cuando hay epidemia. Conduce a más muertes en general. La causa es la desprotección.