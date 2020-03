Efecto Coronavirus: los trenes pararán en menos estaciones

El gobierno nacional sigue anunciando medidas para evitar las aglomeraciones y tratar de que la gente se quede en su casa en medio de la lucha para evitar la propagación del Coronavirus en Argentina. Ahora,La nueva normativa regirá a partir de este jueves 19 de marzo y afecta a todas las líneas.Cabe recordar que, ademas, solo podrán transportar a pasajeros sentados por una disposición anunciada el martes por el Ministerio de Trabajo de la Nación .El nuevo cronograma.: el servicio Once-Moreno funcionará deteniéndose únicamente en las estaciones Once, Liniers, Morón, Merlo y Moreno.: el servicio Retiro - Pilar se detendrá únicamente en las estaciones Retiro, Palermo, Sáenz Peña, Caseros, Hurlingham, José C. Paz y Pilar.Se detendrá únicamente en las siguiente estaciones según su ramal: Ramal Alejandro Korn: Paradas en estaciones Constitución, Temperley, Longchamps, Glew, Guernica y A. Korn. Ramal Ezeiza: Constitución, Lanús, Lomas de Zamora, Temperley, Llavallol, Monte Grande y Ezeiza. Ramal La Plata: Constitución, Berazategui, Plátanos, Hudson, Villa Elisa y La Plata. Ramal Bosques vía Quilmes: Constitución, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Ranelagh y Bosques. Ramal Bosques vía Temperley: Constitución, Lomas de Zamora, Claypole, Ardigó, Florencio Varela y Bosques.: no sufrirá modificaciones en las paradas de los ramales Sáenz - G. Catán y Sáenz - Marinos.: Ramal Tigre: estaciones Retiro, Rivadavia, Martínez, San Isidro, Victoria, Carupá y Tigre. Ramal José León Suárez: Retiro, Ministro Carranza, General Urquiza, San Martín, Villa Ballester y José León Suárez. Ramal Bme. Mitre: Retiro, Ministro Carranza, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo y Bartolomé Mitre.