Provincia BA: ya está disponible la plataforma de contenidos educativos

Continuemos Estudiando es una de las acciones que lleva adelante la DGCyE para garantizar las trayectorias educativas durante el período de suspensión de clases presenciales derivadas de la emergencia sanitaria decretada para limitar el avance del coronavirus (COVID-19).La plataforma contiene materiales, recursos pedagógicos y propuestas de actividades que complementan el trabajo docente y acompañan los aprendizajes de las y los estudiantes hasta el regreso a la escuela. Es importante destacar que tanto la navegación como la descarga de los recursos del sitio no consumen datos del plan de conectividad. Se accede desde el portal ABC, o en el siguiente link: https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/Continuemos estudiando es un sitio desarrollado por los equipos de Tecnología Educativa de la DGCyE. Es de fácil acceso, no requiere clave para ingresar, es de libre consulta y descarga de tareas con sus archivos correspondientes.Cabe destacar que los materiales, elaborados por los equipos de cada una de las Direcciones de Nivel de la cartera educativa, también se entregarán a las escuelas en formato impreso para quienes no posean conectividad.