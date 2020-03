El Gobierno obligó a Techint a dar marcha atrás en los despidos

el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibió hoy a Luis Betnazza, director del Grupo Techint y número dos de Paolo Rocca, el CEO del poderoso conglomerado y hombre más rico del país, que el viernes anunció el despido de unos 1500 trabajadores

Esto no ocurió así y fue el Gobierno el que dictó una conciliación obligatoria para frenar los 1450 despidos, la misma tendrá vigencia durante 15 días

Tras el durísimo y directo mensaje dede esta mañana y la referencia implícita de anoche,Según fuentes oficiales publicadas por diversos medios,Es por eso que la Casa Rosada se dispuso desde un primer momento interferir en la decisión de la compañía, que se instaló con fuerza en la opinión pública como un caso testigo en la crisis económica que se desarrolla en paralelo a la sanitaria. En especial por su magnitud. Y qué otras firmas podrían hacer lo mismo si no se les pone un límite.Según Infobae, Moroni -que por la mañana estuvo en Olivos para participar del encuentro del gabinete económico junto al jefe de ministros, Santiago Cafiero, y algunos de sus colegas- llamó a la empresa y al sindicato de la Unión de Obreros de la Construcción de la Argentina (UOCRA) para un encuentro esta tarde en busca de una solución., dijo esta mañana Fernández, en alusión a Rocca, titular del gigante industrial, empresario ítalo-argentino que supo tejer un aceitado vínculo con Mauricio Macri y dueño de la fortuna más abultada del país.La convocatoria, prevista para esta tarde a las 17.00, fue realizada por el ministro el viernes pasado, luego de que la empresa admitiera sus planes de despidos masivos en un comunicado oficial.Moroni encabezará el encuentro, explicaron fuentes oficiales, que aún no estaba definido si sería presencial o virtual. “Es una mesa de trabajo para buscar una salida”, subrayaron colaboradores del ministro. El Gobierno estudia cómo hacer para encontrar una solución, mientras que la firma dice que su decisión es legal.La conciliación obligatoria, argumentan, no es una de ellas porque el holding se aferra a un par de artículos del convenio colectivo de trabajo que, según remarcan, avalan la decisión de rescisión de los contratos por la suspensión de las obras mencionadas por la crisis global. Y con el compromiso de volver a reincorporar a los trabajadores. Sin embargo, esta no es una alternativa para el Gobierno, ni para el gremio.