Interna PRO: aseguran que Macri "bendijo" a Bullrich para los cacerolazos y que hasta se burlan de Larreta

trajeron en la alianza Juntos por el Cambio una interna que, de no mediar actitudes endógenas dialoguistas, podrían derivar en una explosión del principal socio de ese espacio, el PRO

Larreta y varios jefes comunales macristas del conurbano recibieron un llamado de Macri con la idea inicial de preguntarles "cómo llevan" el combate contra el coronavirus. No obstante, lo más polémico de esos intercambios telefónicos es que tanto la presidenta del PRO, Bullrich, y otros dirigentes habrían recibido la "bendición" del ex mandatario para sumarse a los cacerolazos que pidieron a "los políticos" la baja salarial. Es decir, la presión para salir públicamente a adherirse a esa campaña en la que el jefe porteño no juega por el momento

Y en ese punto se burlan de Larreta: según La Nación, algunos llaman "Horacio Fernández" al jefe de gobierno porteño, en referencia a la sintonía entre éste y el Presidente

El avance, por el momento controlado, del coronavirus en el país y la consiguiente crisis económica producto de la cuarentenaEs que, inicialmente y antes del retorno de la influencia del propioy de la resurección de la actividad de los trolls asociados a, el jefe de gobierno porteño,, y la mayor parte de los gobernadores e intendentes bonaerenses del PRO adoptaron una actitud responsable y de trabajo en línea con el gobierno nacional que encabezaPrincipalmente es destacable el caso de Larreta, cuya foto junto al Presidente y el gobernador bonaerensegeneró la idea de un principio de ruptura de la grieta y un elogiado "trabajo mancomunado", tal como lo describieron fuentes de las tres administraciones.Sin embargo, tras el caso de los despidos en Techint, la respuesta presidencial a ese intento y el posterior freno, luego dirigentes del PRO, cuentas falsas de redes sociales e "influencers" cercanos al macrismo hicieron nacer las operaciones de los cacerolazos porteños con que piden a "los políticos" que bajen sus sueldos, a tono con el "esfuerzo que le reclaman" al resto de la sociedad.Ante esta situación,, que mayormente integran los dirigentes opositores que tienen responsabilidad de gestión en distintos distritos del país y la Provincia.Es que según esa publicación,En cuarentena desde su quinta, Macri se metió a jugar de lleno en la tensión interna del PRO y los socios radicales y la CC-ARI de Elisa Carrió. ¿Salió a contener o a profundizar la grieta? Su "sutil aval" a los "duros" que atacan a Fernández en plena pandemia le habría valido al ex presidente no pocos reclamos de quienes creen que los que piensan que no es momento de "jugar a la política". Los que tienen esta postura son los intengrantes de Cambiemos que gobiernan: gobernadores radicales como-Jujuy- e intendentes como, de Tres de Febrero, y hasta, de Vicente López.En cambio, del lado de los que apoyan el "caceroleo" -enquistados al lado de Bullrich,y otros- sospechan que ni el jefe de gobierno porteño ni los intendentes de PRO salieron a respaldar esa iniciativa "porque Alberto Fernández les pidió que no lo hicieran".