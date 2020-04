Prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos: la definición de Alberto sobre sus decisiones ante el coronavirus

Alberto Fernández lanzó una contundente definición que revela qué idea guía sus decisiones: “Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”

A días de haber anunciado la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y tras haber mostrado los números que sostienen por qué la cuarentena fue efectiva para aplanar la curva de contagios de coronavirus,En una entrevista con Perfil, el Presidente fue consultado acerca de si "dudó en algún momento" ante "la posibilidad" de que la salida del coronavirus fuera con un fuerte aumento de la pobreza, como ocurrió durante la gestión depero sin pandemia. Ante esa pregunta, la respuesta fue implacable., sentenció el jefe de Estado.Tras ejemplificar con cómo recuperaron la economía en 2003 junto a, el mandatario señaló que el dilema entre la economía y la salud es "falso"."Es una falsa dicotomía, un dilema falso. Si dejamos que vayan a trabajar los operarios a la fábrica de automotores como si nada pasara, sucederá que uno que se infecte en un solo día contagia a toda la planta. La pregunta es qué va a pasar en esa planta, sin operarios, con infectados, enfermos y muertos.", argumentó.El Presidente aclaró que es necesario "salvar la economía", "preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes empresas también", y "a quienes puedan producir y exportar, que produzcan e importen", y agregó: "Porque me hacen falta las divisas paracomprar respiradores. Todo eso se sigue atendiendo, no lo desatendí nunca. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y no puedo hacerme el distraído frente a eso".