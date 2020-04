Oficial: la lista de las actividades que se pueden hacer en la nueva fase de cuarentena

El gobierno determinó de redactar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril inclusive y, con éste, se dio a conocer laasí como laEl Ejecutivo publicará en el Boletín Oficial una Decisión Administrativa con las nuevas actividades exceptuadas de no desarrollarse, que podrán operar a partir del lunes.1., para realizar breves salidas en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente. En tales casos, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos DNI y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica con el diagnóstico y la necesidad de salidas, documento que podrá ser confeccionado en forma digital.2.. Los profesionales deberán portar copia del DNI de la persona bajo tratamiento y del Certificado Único de Discapacidad, o la prescripción médica correspondiente con los requisitos previstos en el inciso anterior.3.. Será el Banco Central de la República Argentina quein establecerá, mientras dure la cuarentena, los términos y condiciones en los cuales se realizará la actividad bancaria, pudiendo ampliar o restringir días y horarios de atención, servicios a ser prestados y grupos exclusivos o prioritarios de personas a ser atendidas, así como todo otro aspecto necesario para dar cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones de la autoridad sanitaria.4. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.5. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público.6. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.7. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún caso se podrá realizar atención al público.Tal como describió Fernández en conferencia de prensa el sábado, la nueva etapa de la cuarentena contemplará "un aislamiento administrado" en el que el Gobierno, a pedido de los gobernadores, podrá analizar la flexibilización de algunas actividades y de "cuarentenas comunitarias" con circulación dentro de pequeños pueblos. Los gobernadores harán sus propuestas en este sentido, pero la decisión final respecto de autorizar o no será por cuenta de Nación.Así quedó plasmado en el DNU que se publicará en las próximas horas y que dio a conocer La Nación. Según versiones periodísticas, los gobernadores cumplirán de forma estricta la nueva fase de la cuarentena y no tienen intenciones de liberar demasiadas actividades porque sí. Eventualmente, algunos anunciaron conversaciones con intendentes de sus distritos para evaluar el "aislamiento comunitario" en pueblos.