Vidal consiguió trabajo en dos facultad privadas y podría sumarse también a una universidad pública

María Eugenia Vidal, está incrementando actividades laborales: no sólo ya cerró su incorporación como docente en dos facultades privadas, sino que también estaría negociando para dar clases en una universidad pública de la Provincia

Sin embargo, lo que tal vez genere polémica es que, según el mismo medio, está en tratativas con la Universidad Nacional de Almirante Brown, una casa de estudios ubicada en el distrito homónimo del conurbano bonaerense

Mientras parece delinear un perfil conciliador bastante distante del que exhibe su ex jefe político,, la ex gobernadora de Buenos Aires,Según publicó Infobae, a la ex mandataria bonaerense le fue confirmado que laoficializó en su programa que, a partir de junio, estará a cargo de una de las materias de la maestría de Políticas Públicas de esa casa de estudios. La asignatura es “Planificación y Gestión de Políticas Públicas”. Además, según su entorno, también hará lo propio en la escuela de negocios de laHace poco menos de dos años, en mayo de 2018, Vidal cuestionó la utilidad de las universidades públicas bonarenses al exponer en un almuerzo organizado por el Rotary Club., preguntó, casi retóricamente.Justamente, la UNAB es una de las últimas casas de estudios del ámbito público en haber sido creadas. Nació en noviembre de 2015, cuando gobernada, y comenzó a funcionar recién en agosto de 2019.La nueva faceta académica y profesional de Vidal se complementa con otras ocupaciones que ya confirmó: un libro que recién empezó a esbozar que estaría dedicado a sus vivencias personales durante su paso por la administración pública, una fundación y una asesoría en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires.