Lavagna sobre la inflación de marzo: "Se vio una distorsión de precios muy grande a lo largo del mes"

El titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hizo mención al relevamiento inflacionario del mes de marzo que se difundió en las últimas horas y en especial a la escalada del precio de los alimentos. "El mes próximo vamos a medir los precios que sean accesibles. Si el negocio está cerrado no se imputa", detalló.. Primero hay un factor que es más estacional,Hubo un aumento en comunicaciones que a fin de mes se volvió a retrotraer.Ahí sí hay una dispersión grande", señaló en diálogo con Radio 10.En tal sentido Lavagna agregó que en las medicionesNosotros también estamos en el medio de los cambios de las formas de relevamiento".El encargado de dirigir el Indec contó que durante la cuarentena "dejamos de hacer las mediciones presenciales y las pasamos a hacer on line.El IPC lo hacemos con relevamiento de campo. Con la cuarentena, los suspendimos y pasamos a relevamientos por vía telefónica y online. Claramente hay una diferencia", aseguró y cerró: "Con esta pandermia si el Estado no está presente los daños son mucho más graves.