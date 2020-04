Con apoyo de Alberto, Larreta ratificó los permisos de circulación para abuelos pero no habrá multas ni sanciones

Horacio Rodríguez Larreta mantuvo la decisión pero retrocedió parcialmente al aclarar que no habrá multas ni sanciones, como se difundió en un primer momento

"No tomen esto como un agravio o ataque a la libertad, sino como un modo de cuidarlos, el Estado los está cuidando"

Después de la polémica por la decisión de que los adultos mayores de 70 años deban pedir permiso para circular a partir de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y recibir duros cuestionamientos,, aseguró el jefe de Gobierno porteño, al anunciar la nueva medida por la cual los mayores de 70 años deberán pedir un permiso especial cada vez que necesiten circular en la vía pública en medio de la pandemia de coronavirus.De esta manera, a pesar de las críticas, la Ciudad mantendrá el permiso especial, pero aclaró que habrá sanciones para quienes violen la medida, como había trascendido. En caso de que un mayor de 70 no tenga el permiso, se le indicará y acompañará a que vuelva a su casa., explicaron los funcionarios porteños en un comunicado, y aclararon queEste documento deberá usarse para circular por la vía pública, aunque no será necesario tramitar en los casos de cobro de jubilación, tratamiento médico y vacunación. Sí se requerirá para otras salidas como compras de alimentos, medicamentos y pago de servicios en locales habilitados.Ante esta situación,, en una muestra más de la óptima vinculación de trabajo que ambos funcionarios están teniendo para coordinar políticas ante la pandemia del coronavirus.El mandatario avaló la medida de Larreta de limitar la salida a la vía pública a los mayores de 70 años, después de una mañana de críticas a la medida que comenzará a regir el próximo lunes., dijo Fernández pasado el mediodía en una entrevista con Radio 10.Y explicó por qué consider adecuada la medida: "Muchos cuestionaron a Rodríguez Larreta por la decisión sobre los mayores de 70 años, pero eso lo hace el Estado porque conoce lo que pasa. El 85% de las muertes por coronavirus es de gente de más de 65 años"., sostuvo el mandatario, quien mantiene reuniones habituales con el jefe de gobierno porteño, uno de los referentes de Juntos por el Cambio que gobierna territorios y no está dentro del sector más duros del PRO que se colocaron en una trinchera agresvia.Acerca del 20 de marzo y hasta -por lo menos- el 26 de abril, Fernández pidió que la sociedad "no se relaje". "El tema está muy lejos de superarse. Y si la gente no respeta la cuarentena, el problema puede volver a surgir. Necesitamos ser cuidadosos, ir muy despacio. Tenemos que respetar la cuarentena", expresó.