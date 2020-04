La escandalosa amenaza de un importante bonista al Gobierno en la que quedó pegado Macri

un director ejecutivo de Blackrock, un fondo de inversión de conocida amistad con Luis "Toto" Caputo, amenazó directa y explícitamente al ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, ostentando su "espalda" y su capacidad de "negociar con otro gobierno", idea en la que incluso involucró y dejó mal parada a la gestión Cambiemos de Mauricio Macri

En una conversación oficial a través del formato videoconferencia,, disparó sin ponerse colorado el mexicano Gerardo Rodríguez, director ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock. Así lo reveló el periodista Alejandro Bercovich en BAE.Ocurrió en una de las últimas reuniones virtuales que mantuvo por Zoom, la famosa plataforma de las videoconferencias con boom por la cuarentena, cuando Guzmán dialogaba con representantes de los fondos acreedores. En ese momento, el Palacio de Hacienda ya había redactado pero aún mantenía en secreto la propuesta que ayer anunció el Gobierno y que hoy llegará a la Securities and Exchange Comission (SEC) en Nueva York, con una quita del 5% sobre el capital, del 62% sobre los intereses y tres años de gracia.BAE amplió la información y las consecuencias de la amenaza en el Gobierno: "Dos funcionarios de Economía que también tenían sus ventanitas de Zoom abiertas tomaron nota textual de la bravuconada y esa misma noche Guzmán le contó el episodio a Alberto Fernández. Fue entonces cuando el Presidente se decidió a convocar para el anuncio a los gobernadores, especialmente a los opositores, y también al jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El objetivo era aventar la expectativa de algunos acreedores de reeditar la apuesta ganadora de Paul Singer en 2015 contra el peronismo".No obstante, y para mayor gravedad, la publicación reveló que no fue el único fondo inversor que quiso amedrentar al gobierno argentino., contaron., le espetó, también por videoconferencia. "Lo que nos tienen que mostrar es un sacrificio que duela", completó, por si no se había entendido el mensaje", confirma BAE.