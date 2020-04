Guzmán advirtió a los acreedores que "no va a haber otra oferta y que "al FMI no se le puede pagar ni en 2023"

el ministro de Economía les advirtió a estos bonistas que "no va a haber otra oferta”, ante el rechazo de estos, y aseguró que "al FMI no se le puede pagar ni en 2023"

la Argentina pidió un importante período de gracia con el organismo internacional, que respaldó la postura nacional ante los bonistas, ya que el país no está en condiciones de pagarle "ni siquiera en 2023"

Mientras el Gobierno tiene el foco, por públicas razones, puesto en continuar con la contención del coronavirus, tampoco puede desestimar un grave problema económico y financiero que heredó de la administración de. En este sentido, y a días de haber presentado una propuesta de renegociación para los acreedores privados bajo ley extranjera,adelantó que el Gobierno. Se trata de USD 500 millones que vencen mañana. Están programados vencimientos de intereses de tres bonos regidos por ley extranjera, aquellos que están siendo negociados dentro de la oferta de reestructuración lanzada la semana pasada.En caso de no pagar, el Tesoro tiene un plazo de gracia de 30 días para girar el dinero antes de caer en default. Ese proceso se da a la par del plazo de “alrededor de 20 días” que dio Guzmán a los acreedores para decidir sobre la oferta para reestructurar la deuda.“Nosotros partimos de la base de que la Argentina ya está en una situación de virtual default. Argentina ya no tenía capacidad de hacer frente a los pagos de la deuda programados, nosotros decidimos seguir un proceso sobre la base de la buena fe, se hizo una esfuerzo para establecer ese proceso que llevaba unos meses, durante unos meses se continuó pagando la deuda usando reservas, que eso fue parte de lo que previó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva adoptada en diciembre de 2019”, dijo Guzmán en una entrevista con El Destape Radio.El funcionario afirmó que no habrá otra oferta para el pago de la deuda:. En el mismo sentido, cnsideró que se trata de una propuesta "responsable" y que es el producto de lo que se conversó y negoció anteriormente, por lo que "ahora es la hora de los acreedores de definir"., expresó Guzmán y explicó queEn ese punto, el ministro explicó que los acreedores argumentan que "Argentina debería profundizar el esquema de austeridad fiscal y que eso va a generar confianza en ellos, por lo que se le va a permitir a Argentina acceder a un financiamiento más barato". Sin embargo, Guzmán sostuvo que "eso nunca ocurre", quePor otra parte, en el diálogo radial el ministro también se refirió al otro pasivo que generó Cambiemos: el caso del Fondo Monetario Internacional. Según reveló,Guzmán advirtió que ni dentro de tres años se le va a poder pagar al Fondo la deuda de más de USD 40 mil millones que contrajo el gobierno anterior en medio de la corrida cambiaria iniciada en 2018. El discípulo de Joseph Stiglitz destacó que su equipo busca un "programa nuevo con el FMI que implique no pagarles nada los próximos 3 años".