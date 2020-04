Escándalo: los barbijos de $3 mil que compró la Ciudad estaban vencidos desde hace cuatro años

denunciaron que los 1.600 barbijos de la marca 3M que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compró a $3000 cada uno, muy por encima del valor de mercado, fueron fabricados en mayo de 2013 y tenían una vida útil de tres años, por lo que están vencidos desde hace cuatro años

La urgencia por la necesidad de insumos críticos para combatir la pandemia del coronavirus podría llevar a un escándalo cuya escala era, hasta hoy, sólo de sobreprecios, pero podría ascender a otra altura:La historia comenzó cuando, tras dos licitaciones desiertas, la firma Green Salud, del integrante de directorio del Grupo Clarín Ignacio Sáenz Valiente, le vendió a la Ciudad 1.600 barbijos de la marca 3M a $3000. Una prepaga de primer nivel compró en los últimos días un modelo similar de la misma marca a menos de $1000, según difundió Infobae.Green Salud debutó literalmente con la venta de barbijos a la Ciudad. No registraba ventas anteriores a la Ciudad. Tampoco existen registros públicos, según chequearon diversos medios, y tampoco figuran compras o licitaciones previas con el gobierno bonaerense ni con el gobierno nacional.Sin embargo, la firma de Sáenz Valiente no solo aprovechó la pandemia para vender más caro sino que comercializaba productos ampliamente vencidos y, imposible no decir, el gobierno porteño por incapacidad o complicidad, no lo notó.Según la mismo publicación del portal Infobae,Por si esto fuera poco, según la publicación del mismo medio, la empresa estadounidense le habría comunicado a las autoridades de la Ciudad que se abstuviera de utilizarlos.Los barbijos de la polémica estarían actualmente en un predio del Ministerio de Salud ubicado en Monasterio 480, uno de los domicilios allanados la semana pasada por un pedido del fiscal Maximiliano Vence. Son 150 cajas de diez unidades cada una.La empresa 3M también le hizo saber a las autoridades porteñas que Green Salud no es ni fue cliente suyo por lo que habría obtenido los barbijos a través de una empresa intermediaria.Por la polémica compra, ahora suspendida, tuvo que presentar su renuncia el subsecretario de Administración del Sistema de Salud, Nicolás Montovio, un joven funcionario que tuvo un paso por el ministerio de Seguridad y tenía buenos antecedentes.Rodríguez Larreta aceptó su renuncia y adicionalmente ordenó realizar una investigación interna “para garantizar que no hubo perjuicios económicos contra el Estado”.