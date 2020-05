Deuda: qué se define hoy y cómo será la extensión de la negociación por dos semanas que emprendería el Gobierno

“Argentina permanece abierta al diálogo. Hicimos una oferta sostenible de buena fe y apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado”

, aseguró el ministro de Economía,, en una entrevista con la agencia Reuters. La frase expone la apertura del gobierno dea la negociación para llegar a buen puerto en la reestructuración de la herencia de deuda que le dejó la gestión de, que hubo avances, pero también que es probable que al cierre de hoy no se logre acordar con las mayorías necesarias.Versiones de periodistas y medios lanzaron que esto último podría significar ya la entrada en default. No es cierto.para el pago de USD 503 millones de cupones de los bonos globales, del total de deuda con bonistas privados por USD 65.000 millones.Guzmán, en la misma entrevista, agregó que evaluará la situación nuevamente una vez que expire el plazo -de hoy a las 18 hs.- y que continúa “trabajando para lograr el objetivo de restablecer la sostenibilidad de la deuda, volver a poner al país de pie y establecer una relación sostenible y duradera con los acreedores”.De este modo, el Gobierno se prepara para cerrar hoy una primera etapa y y continuar el proceso de reperfilamiento con los grandes fondos de inversión, que abiertamente son los principales tenedores de los títulos y los que se resistieron a aceptar la propuesta argentina.Tal como publicó Infobae, los resultados del cierre de hoy, que se produce a las 18 hs., se conocerán de todos modos más tarde, posiblemente por la noche por los tiempos que lleva procesar los distintos cierres de diversos papeles. “El plazo de hoy termina, pero a los que no entraron se les dará tiempo para que hagan una contraoferta razonable a partir de mañana. Es un cierre para seguir negociando”, dijeron fuentes oficiales.Durante el día habrá distintos cierres, primero en el Euroclear y luego, a las 17 hora costa este de los EE.UU, 18 de la Argentina. Hasta entonces, toda propuesta razonable será contemplada, precisaron desde el Gobierno. Si llegara a ingresar una contraoferta hoy, la estrategia podría cambiar y podrían extender el plazo directamente.En cualquier caso, lo más probablemente es que hoy no haya adhesión total ni tampoco default. Guzmán tendrá dos semanas para negociar con los grandes acreedores. El 22 vencen los 30 días de gracia para el pago de USD 503 millones de cupones de los bonos globales.Si para esa fecha no hay acuerdo, en ese momento el país debería pagar o ingresará en default. No obstante, Guzmán hizo gestos y se mostró proclive a aceptar contraofertas por parte de los bonistas, siempre y cuando sean “razonables” y mantengan el criterio de sustentabilidad a largo plazo. Hasta ahora, el único fondo que presentó una contraoferta fue Blackrock, pero fue desestimada por el Gobierno por considerarla “poco realista”Para hacer un cierre hoy, como está previsto, la gestión del Frente de Todos deberá reunir las mayorías necesarias establecidas en las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs): si no logra el 85% de aceptación de todos los bonos emitidos en 2005 ni el 66,6% de los bonos de 2016, podrá separar aquellas series de títulos con las que sí consiga mayorías y hacer un canje parcial. En ese caso, deberá reunir la adhesión del 66,6%, en el primer caso, y del 50% en el segundo.