Otra jueza se sumó a las denuncias sobre los aprietes del macrismo a la Justicia y reveló nombres

la jueza federal de San Martín, Martina Forns, se sumó a las revelaciones de sus pares Ana María Figueroa y Luis Raffaghelli acerca las presiones recibidas durante la gestión Cambiemos y aseguró que el entonces secretario de Justicia y consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahíques "no estaba solo", ya que mencionó como "operador" del ministro Germán Garavano a Esteban Conte Grand, el entonces jefe de Gabinete de la cartera judicial, y también sumó a las maniobras al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz, y a la diputada nacional Graciela Ocaña

"(Esteban) Conte Grand fue uno de los que operó echar a mi marido. Mahíques no estaba solo, era toda una embestida"

No baja la ola de denuncias que exponen los mecanismos que usó el gobierno dei para apretar a la Justicia y obtener fallos a la carta. En el caso de hoy,apuntó la jueza federal de San Martín al recordar el hostigamiento que recibió por su fallo contra el tarifazo del servicio eléctrico dispuesto durante el primer año de la gestión de Macri.Se trata de la jueza de San Martín a quien le habían pedido el juicio político en 2016, ya bajo administración Cambiemos, luego de su fallo a favor de los amparos contra los tarifazos eléctricos. De hecho, militantes empujados y trolls macristas hicieron un escrache violento en las redes sociales y hasta le pusieron una bomba en la puerta de su casa.En diálogo con AM 750, Forns habló de una. En cuanto a los "periodistas de guerra", puso en esa lista a"Lanata había dicho que yo era una burra, que hacía per saltum, cuando me lo pedían ocho partes. Los periodista anticipaban lo que iba a decir el Poder Judicial y la Corte no tuvo ningún problema en una sentencia decir que yo desprestigiaba al Poder", sentenció.Desde el Poder Ejecutivo, la magistrada señaló particularmente el rol del entonces jefe de Gabinete del ministro de Justicia Garavano., aseguró al repasar lo que ella considera una de las represalias del gobierno de Macri por su fallo, el apartamiento de su marido de la Inspección General de Justicia (IGJ), donde trabajó como abogado durante 26 años., sostuvo.Forns aseveró que "no le sorprendió" la presentación en su contra porque molestó "demasiados intereses", pero insistió en que cuenta con "fundamentos conforme a derecho". "Había numerosos operadores en la justicia y lo sabíamos muchísimos. El ministro de Justicia, Garavano, tenía su operador. En mi caso fue (el jefe de gabinete del ministerio, Esteban) Conte Grand. Fue el que hizo echar a mi marido", sentenció sobre el final."Acumulé un expediente porque me lo pedían ocho partes, entre ellas el propio Estado. Cuando lo acumulo cumpliendo con la petición, la Corte me insulta diciendo que yo había salteado instancias", expresó en diálogo con Victor Hugo Morales., la máxima autoridad del órgano más importante de la justicia nacional, ya que él había asumido la presidencia "después del fallo sobre la tarifa del gas, que era similar" a la decisión que ella había tomado sobre los aumentos en la tarifa eléctrica., sostuvo Forns. "Los periodistas anticipaban lo que iba a decir el Poder Judicial, decían que yo desprestigiaba el Poder Judicial", recordó la magistrada."No es nada nuevo la presión sobre el poder judicial. Conozco personalmente a la jueza Figueroa, ratifico todo lo que ella dijo. Por el lugar que ocupaba era la jueza más castigada y más perseguida, era constante el hostigamiento que recibía", ratificó Forns las denuncias hechas por la camarista de Casación Penal Federal . A las que se sumaron las del camarista Luis Raffaghelli ., siguió enumerando Forns las situaciones que vivió durante el macrismo y agregó: